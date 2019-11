Discussão sobre candidatura

Com o ex-presidente Lula (PT) em liberdade a legenda em todo País passa a tratar das eleições municipais. Os petistas vêem uma nova situação política, que lhe é favorável, principalmente no Nordeste. Houve até quem anunciasse que Lula iria se transferir para Salvador, com o objetivo de trabalhar e ganhar a Prefeitura em 2020, hoje em mãos do DEM, através do seu presidente nacional, ACM Neto. São boatos, claro. Tudo apenas para criar clima de ação rápida em torno dos pleitos nos municípios.

O PT mira o Nordeste, região em que Luis Inácio sempre obteve sucesso eleitoral. Aliás, 2020 será um ano para testar se ele ainda mantém a performance de sempre. Hoje há mudanças na mentalidade do eleitorado. Uma direita, com novo estilo, está montada para o enfrentamento nas urnas e engrossa o discurso contra uma esquerda que passou por sérios vexames. Queira ou não, a Operação Lava Jato deixou marcas profundas em segmentos esquerdistas, que deram brechas à acusações fortes em relação à corrupção.

Apesar da direita não ficar imune às transações ilícitas que foram expostas, mas, de alguma forma, foram preservadas dentro de uma estrutura montada para desfazer Governos populares no Brasil e em toda a América do Sul. Mesmo assim, o fato de Lula solto criar nova expectativa para o processo eleitoral do próximo ano e – alguns têm absoluta certeza – será difícil evitar a ascensão, principalmente do PT, na administração das grandes cidades.

O Diretório Regional do PT em Sergipe reúne-se no próximo domingo para discutir a posse dos presidentes de Diretório Municipais e traçar um cronograma em alguns municípios prioritários para a legenda disputar Prefeituras. Inclui-se aí Aracaju. Domingo passado o encontro aconteceu no Baixo São Francisco e definiu-se candidatos em dez cidades, entre as quais Própria, com a representação das correntes petistas que vão dar um alinhamento na política local.

Uma das discussões do encontro do domingo será a presença do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que virá a Aracaju receber o título de Cidadão Sergipano, marcada para este mês. O ex-presidente Lula da Silva ainda é dúvida para participar da entrega do título a Haddad, mas pode vir, dependendo da agenda que está sendo elaborada para visitas ao Nordeste. De qualquer forma a presença de Lula em Aracaju vai acontecer dentro do mais breve possível e os petistas já preparam sua recepção em grande estilo.

Até o momento, segundo informação do presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, o vice-presidente nacional do partido, Márcio Macedo, é o único que tem colocado seu nome à disposição e trabalha para conseguir maioria favorável. Mas, dentro do PT têm grupos que defendem a manutenção da aliança que vem desde o ex-governador Marcelo Deda e obteve vitórias até agora, através de um bloco unido.

No caso seria manter o apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e indicar um nome do PT para vice, todos juntos ao governador Belivaldo Chagas e outras lideranças partidárias unidas em torno do mesmo objetivo. “Mas não sou eu que decido isso e vou ouvir o partido”, disse João Daniel.

Receio de comentar

Políticos e juristas falam pouco sobre o fim da prisão em segunda instância. Preferem os bastidores ou declarações em off, como se houvesse receio de manifestação.

*** A conotação política clara que se deu à decisão do STF provoca esse receio, como se o posicionamento favorável ou contra caracterizasse posição à esquerda ou direita.

Rodrigo e Morales

O deputado estadual Rodrigo Valadares foi um dos primeiros a falar: “nada como um dia atrás do outro”, disse e se referiu a Evo Morales: “a sua renúncia mostra que o mundo e a América Latina não vão voltar ao seu passado de ditadores populistas e colapso social”.

*** – A agenda globalista e o marxismo cultural serão enterrados. A revolução está apenas começando. Deus no comando, rogou.

Márcio animado

O PT em Aracaju ainda não se movimenta, mas o vice-presidente nacional Márcio Macedo está muito mais animado e mantém sua candidatura a prefeito de Aracaju.

*** E pode ser um nome único. É que o senador Rogério Carvalho não deseja e a vice-governadora Eliane Aquino também recusa nesse momento.

*** A discussão sobre eleições em Aracaju ocorrerá depois do Congresso para escolha do presidente nacional do partido. Acontecerá no final deste mês.

Uma novidade

O ex-presidente da OAB-SE, Henri Clay, está disposto a se filiar ao PT com uma condição: “ser o candidato do partido a prefeito de Aracaju”.

*** Já houve conversas, mas tudo vai depender de uma decisão do partido.

Eleições em Aracaju

O candidato do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas a prefeito de Aracaju é Edvaldo Nogueira (PCdoB) e se buscará o entendimento para evitar dispersões. O PT consolidará o nome para vice.

*** Haverá resistência, mas não chegará a um racha. Márcio pode ser o vice, depois de muitas conversas.

Música no telão

O deputado Francisco Gualberto (PT) fez pronunciamento correto sobre a liberdade do ex-presidente Lula e exibiu no telão ele mesmo tocando uma música em homenagem ao ex-presidente.

*** Até amanha um deputado de direita fará discurso em favor de Bolsorano e exibirá musica fazendo loas ao presidente.

*** Gualberto denunciou um programa de rádio e o chamou de ‘Fala Bolsonaro’.

Segunda Instância

De extrema direita, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) admite que estabelecer a possibilidade de prisão em 2ª instância é essencial para que se possa manter no Brasil o combate à corrupção no padrão que é necessário.

*** – Para fazer isso no Senado Federal, vamos adotar todas as providências possíveis, avisou.

Ficam em silêncio

Um parlamenta disse ontem que na Assembleia Legislativa os deputados falaram com muita discrição nos bastidores, mas uma parte significativa não gostou do fim da segunda instância.

*** A razão do silêncio dos deputados é que dois ex-membros da Assembleia foram beneficiados com a decisão do STF.

Os mesmos de sempre

Ainda na Assembleia, durante conversas, alguns deputados admitiram que Lula solto vai provocar a “união da direita com o centro-direita para se fortalecer contra toda a esquerda”.

*** Comentaram que os “vídeos mostram que são os mesmos personagens, os mesmos discursos e que deve se fortalecer apenas no Nordeste”.

Fechar os cofres

Na visão dos parlamentares, o ex-presidente Lula vai se valer do bloco formado pelos governadores do Nordeste, para cobrar o apoio deles ao projeto político de esquerda.

*** Admitem que “Sergipe pode sair perdendo em razão dessas birras políticas”. Acha que o “presidente Bolsonaro ou terá apoio dos Estados ou fechará os cofres para eles”.

*** Revanchista, o presidente não mede conseqüências para fazer o mal.

Enorme inflexão

Rômulo Rodrigues (PT) diz que a decisão de 6×5 em favor em favor da Constituição, dada pelo STF, “expressa algo muito mais importante que uma readequação jurídica. É uma enorme inflexão na correlação de forças na disputa pelo poder no Brasil”.

*** – É um marco; uma conquista da Terra Prometida. As lideranças das quatro correntes que dominam o PT em Sergipe, têm como desafio chamar um amplo debate com as forças democráticas e progressistas para consolidar o momento e ampliar as perspectivas de reconquistas democráticas, sugere.

*** E conclui: “Nada a temer a não ser o correr da luta; nada fazer, senão esquecer o medo”.

Lurian em Aracaju

A filha do ex-presidente Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, vai morar em Aracaju a partir do próximo ano e trabalhar no escritório do senador Rogério Carvalho em Sergipe.

*** Ela é jornalista, alugou apartamento no Jardins e o filho estudará no Master. Lurian mora no Rio de Janeiro e diz que vai se transferir para Aracaju à busca de paz.

Sukita e a saída

Muitos fogos e abraços na saída do ex-prefeito Manuel Messias Sukita da penitenciária de Gloria. Milhares de abraços e insistência de amigos em estar ao seu lado.

*** Chamou atenção uma senhora que o abraçou, chorou e sussurrou: “Ô meu Deus! Ô meu Deus”!

*** Um ex-deputado de centro-direita classificou Sukita como “o Lula da região do Cotinguiba”

Uma onda amarela

Uma verdadeira loucura a chegada do ex-prefeito Sukita em Capela. Todos vestidos de camiseta amarela, acenavam e gritavam para ele nas ruas da cidade, sob a música de sua candidatura a deputado federal.

*** Apenas um detalhe: os dois homens que levavam Sukita nos ombros vestiam camisas rosa.

Faria sem demora

Pedindo off, um advogado explicou que o juiz da vara de execuções não precisava esperar até a segunda-feira para liberar Sukita.

*** – Como os processos são online, na mesma hora que a advogada de Sukita protocolou a petição o juiz poderia despachar, disse.

*** E mais: “aumentar os dias de Sukita preso não teve justificativa plausível. O judiciário precisa de celeridade, estamos diante do segundo bem maior: a liberdade”.

Novo microcrédito

O ex-deputado Heleno Silva esteve ontem no Palácio do Planalto para participar do lançamento do novo microcrédito para pequenos empreendedores e do projeto “Verde Amarelo”, que vai gerar mais emprego.

*** Heleno conversou com Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, com quem conversou.

Fica sem salário

Uma ascensorista da Alese disse ontem que vai ficar três meses sem salário para pagar a renegociação que fez de um cartão de crédito. Devia R$ 500.

*** Mesmo com a renegociação ela terá que pagar um total de R$ 3 mil. A ascensorista quer limpar o nome para financiar um imóvel.

Um bom bate papo

Edgard Menezes – “O maior bandido do Brasil, faz discurso defendendo ladrões de celular, como é que tem gente que apoia um marginal desse?”

Momento atual – Muitas conversas na Assembleia Legislativa, entre deputados, sobre o atual momento com o ex-presidente Lula em liberdade.

Lula no Nordeste – O ex-presidente Lula virá ao Nordeste domingo. Participa do Festival Lula Livre no Recife, a partir do meio-dia, na Praça do Carmo.

Lança Livro – Gustavo Calçado lança amanhã, no auditório da Caase, o livro “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”. A editora é a Lumen Júris.

Romance Salinas – O jornalista Marco Vieira também lança amanhã, no Teatro Tobias Barreto, o romance “Salinas”, que narra a história de seis jovens.

Diferente e confuso – A estrutura de esquerda e direita perdeu o sentido. O povo agora elege seus mitos. De um lado Lula, de outro Bolsonaro. Tudo será diferente e confuso.

Contra Gilmar – Cresce a mobilização em torno do pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF. A pressão é sobre o Congresso.

Pede prisão – O líder do PSL no Senado Federal pediu, ontem. a prisão do ex-presidente Lula com base na Lei de Segurança Nacional.

Notícia crime – Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entra com notícia crime no STF contra Bolsonaro: obstrução de Justiça nas gravações do caso Marielle.