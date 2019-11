Dupla de Tobias Barreto é campeã da IV Copa APCEF/SE de Futevôlei

“A competição com o melhor nível técnico do ano”, as palavras são de Alberto de Mendonça, presidente da Federação Sergipana de Futevôlei (FESEFV), e resume um pouco do que vimos na IV Copa APCEF/SE de Futevôlei. A competição que aconteceu no último domingo (10/11), no Clube da APCEF/SE (Associação do Pessoal da Caixa) reuniu 12 duplas (masculino).

A dupla campeã Daniel e Mateuzinho (Tobias Barreto/SE) venceu o campeão mundial Frankling e Bomba (Maceió/AL) numa final emocionante, placar: 22×20. Os vencedores do 3º lugar foram Danilo e Jacaré (Aracaju). Os campeões foram premiados com R$ 1.000 + troféus.

Campeão brasileiro, campeão mundial e considerado um dos três melhores atletas do Futevôlei no mundo, Frankling e seu parceiro Bomba parabenizaram a Federação e a APCEF/SE pela realização de mais um evento esportivo de sucesso. “A final foi um belo jogo, não conseguimos impor o nosso ritmo, mas quero parabenizar os campeões que jogaram muito, toda organização, estrutura top, espero voltar mais vezes aqui”, afirmou Frankling.

O campeão Daniel que formou dupla com Mateuzinho comentou que não foi fácil conquistar essa vitória. “A competição foi muito difícil. A gente sempre vem preparado só que a gente não esperava pegar alguém tão alto nível, um campeão brasileiro, ele foi o vencedor do último campeonato que aconteceu em Tobias Barreto, mas apesar das dificuldades, conseguimos ser campeões e agora é comemorar!”.

Para Daniel, a vitória reafirma Tobias Barreto como a capital do futevôlei em Sergipe. “Tobias Barreto desde sempre teve este potencial, foi a única cidade de Sergipe que sediou uma competição nacional, algo que se fortaleceu nos últimos anos. A gente vem com uma juventude muito forte, o Mateuzinho (sua dupla) é muito novo e muito campeão, tem vários títulos, joga vôlei, joga muito esporte. Ele já é bicampeão. É a segunda vez que ele vem pra cá e é a segunda vez que vence. Graças a Deus a gente vem bem, vamos continuar nesta tomada aí”, acrescentou.

Alberto de Mendonça, presidente da FESEFV, revelou que este intercâmbio com atletas de alto nível faz bem pro Futevôlei. “Mais uma vez a gente agradece à APCEF/SE pela oportunidade de realizar aqui esta etapa. Os atletas de Sergipe ficaram muito felizes de jogar com um dos três melhores jogadores do mundo. Um cara que eles só conheciam nos vídeos e tiveram a oportunidade de jogar contra ele. Isso foi muito importante para os atletas do nosso estado”.

