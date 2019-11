Éramos Seis- Júlio é operado, e Alfredo desabafa: ‘Nunca vou me perdoar’. Diante do estado de saúde delicado do pai, o rapaz se arrepende de não ter sido um bom filho

Parece que tanto Júlio (Antonio Calloni) quanto Alfredo (Nicolas Prattes) estão passando por uma lição: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A relação conturbada entre os dois ganhou novos contornos quando o filho descobriu o caso extraconjugal do pai, e parece que só mesmo uma situação extrema pode ser capaz de apaziguar a convivência entre eles.

Depois de passar anos e mais anos neglicenciando a própria saúde na novela das 6, a conta chegou para o patriarca da família Lemos. As crises de dor se agravaram com o tempo, e ele terá que passar por uma cirurgia. Fonte/Foto: globo.com

12/11/19 - 21:07:52