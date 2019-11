Escola Municipal Padre Evêncio Guimarães é entregue em Japoatã

12/11/19 - 14:57:47

A comunidade do povoado Espinheiro agora tem mais um motivo para comemorar. A Prefeitura de Japoatã, através das secretarias municipais de Educação e de Obras, entregou na tarde no último domingo (10) a Escola Municipal Padre Evêncio Guimarães, após reestruturação física de todo o prédio da unidade de ensino.

Através de recursos próprios, a escola recebeu reforma em todas as salas, banheiros e demais acomodações. Foram realizados serviços de pintura, restauração elétrica, hidro sanitários, revestimentos, entre outros investimentos. Também foi entregue um novo mobiliário, com novos birôs e carteiras para uma melhor acomodação de alunos e professores da Educação Infantil.

“O primeiro passo para termos um município com mais qualidade de vida é investir em Educação e Saúde. E, nesse sentido, estamos fazendo melhorias em diversas escolas municipais e nos postos de saúde. No mês passado entregamos o posto de saúde deste povoado, totalmente revitalizado e ampliado, e hoje estamos aqui para mais uma entrega. Nosso mandato está a serviço do povo e, quando vejo tantas escolas e postos de saúde recuperados, sei que estamos no caminho certo”, ressaltou o prefeito.

A reinauguração contou a presença do prefeito José Magno da Silva e da primeira dama Marly Valentin; do vice José Francisco Melo Santos; da secretária de Educação, Marta Andreia, e de seu adjunto Tony; da secretária de Meio Ambiente, Maria Izabel Feitosa; do secretário de Agricultura José Antônio Silva (o “Ninho”); do secretário de Saúde, Leandro Melo; e da secretária de Administração, Petruciane Siqueira. Também estiveram no evento os vereadores Luiz da Auto Escola, Arnaldinho, Paulo Churros e Cássio, além de representantes da população, pais de alunos, estudantes e funcionários da unidade de ensino.

Fonte e foto ASCOM/PMJ