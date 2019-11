“Estão querendo me tirar do PT em Propriá”, disse vereador Heldes Guimarães

Heldes promete trazer fatos mais robustos de sua história no PT e mandato pela sigla

O vereador Heldes Guimarães relatou que não se sente constrangido com o fato de não ser considerado para fazer parte da Mesa de Honra do PT no evento que ocorreu no último domingo, 10/nov., no 12 Tênis Clube de Propriá. “Eu já esperava a cena. Não foi surpresa. Eu fui porque tenho história no partido. Me retirei de forma natural”, disse Heldes ao site.

O Diretório Municipal do PT ao promover o evento conseguiu filiar 50 pessoas, segundo informação de Renison Féliz. Para alguns partícipes, foi positivo no aspecto de organização, porém, em termos de aglomeração de público deixou um grande vão para uma sigla que tem uma das maiores histórias políticas no município. Em relação e comparada ao evento feito pelo PSD, teve menor grandeza, são as análises feitas.

Para Heldes Guimarães: “Foi uma negação o evento em termos de aglomeração pública. É preciso dizer que os militantes não querem e não acompanham essa diretoria que está firmada. Teve gente de Lourdes, Itabaiana e outros lugares e mesmo assim estava vazio. Querem jogar minha história no lixo”, disse enfatizando.

O PT de Propriá continua com a sigla querida, porém, muito dividido. Muitos ainda têm em Renato Brandão como sendo o homem de maior história do PT em Propriá e o acompanham. O Professor Alberto Amorim, que não compareceu ao evento, é um dos que começou na fundação do Diretório em Propriá e acumula a memória do partido na mão. “Depois de Renato, ninguém tem história como a minha no PT. Não conseguiram me vencer porque tenho história e militância política. Não existe diálogo com essa nova diretoria que não consegue aglomera. No evento não teve a participação da zona rural (MST?). Para mim, só existe o partido e o povo”, disse Heldes.

A verdade é que Heldes Guimarães é o que já foi dito, uma espécie de “último dos moicanos do PT em Propriá”. Entender o que aconteceu para não ser chamado para fazer parte da mesa foi um ato que pode ter passado despercebido, porém, para um evento elogiado do ponto de vista da organização, uma grande fala do Cerimonial.

O site solicitou um vídeo que mostrasse todo o ambiente, porém, não foi enviado. O que foi feito e publicado em grupos de whatsapp, mostra o pré-candidato Márcio Dória falando em discurso sem expressar ou prestigiar o público presente.

“Já recebi recados…”, disse Heldes por fim. Esse momento Heldes e direção do PT, já mostra uma grande ruptura no partido e deveria ser levado em consideração.

