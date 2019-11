Fábio Reis pede a ministro campanha de divulgação das praias turísticas do Nordeste

12/11/19 - 13:19:43

O deputado federal Fábio Reis (MDB/SE) apresentou indicação ao Ministério do Turismo solicitando campanha publicitária nacional e internacional sobre as praias e demais opções turísticas do Nordeste, além das recomendações para locais atingidos pelo óleo, para que o impacto do desastre no litoral continue diminuindo na região.

Pelos dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), das 494 atingidas por óleo, 195 já foram totalmente limpas. Ou seja, mais de dois terços do número de praias que recebem turistas brasileiros e estrangeiros no Nordeste não estão com nenhuma mancha de óleo.

“O foco unicamente no desastre ocorrido está esvaziando as demais opções turísticas do Nordeste, ampliando o prejuízo para a região. Então estamos trabalhando para que as praias nordestinas continuem recebendo um grande número de turistas, mantendo aquecida a economia nesses locais”, destacou Fábio Reis.

O deputado afirmou que numa pesquisa realizada pelo próprio Ministério do Turismo, o Nordeste mais uma vez liderou o ranking dos destinos mais procurados entre o mês de junho e julho. Fábio Reis justificou a indicação dizendo que é preciso informar sobre a diversidade de cultura, folclore, artesanato e inovação tecnológica dos demais locais. “Precisamos fazer uma divulgação intensa para que não pairem dúvidas sobre a capacidade de atração turística do Nordeste, que, apesar desse acidente, continua”, disse o parlamentar.

Ele aproveitou para elogiar a ação do ministro Marcelo Antônio de liberar R$ 200 milhões em linha de crédito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), destinado aos micro e médios empresários afetados pelo desastre ambiental. “Tratou-se de uma medida importante, mas ainda estamos longe de resolver o problema. Me solidarizo com meu povo pela tragédia ambiental e peço punição aos culpados”, finalizou.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa