Faculdade Uninassau Aracaju realiza Semana de design de interiores

12/11/19 - 16:46:05

Evento aborda cores e material de construção para espaços comerciais

Por: Suzy Guimarães

De 12 a 14 de novembro, acontece a Semana de Tendências de Design Interiores TREND, promovido pela Faculdade UNINASSAU Aracaju. O evento será realizado na área de convivência da Instituição, onde serão montados stands de ambientação e realizadas palestras relacionadas ao aprendizado dos alunos ao longo do curso. Todos os dias, as atividades começam às 19h.

A organização do encontro é da coordenadora de Design de Interiores, Jacy Vilanova, e da professora do curso, Danielle Menezes. “Teremos palestras, stands e exposições com diversos ambientes montados para que os alunos do quarto período possam colocar em prática o que aprenderam ao longo do curso”, explicou Danielle.

A professora ressaltou que toda a criação dos stands é dos alunos e tem o objetivo de apresentar ao público geral as tendências de design interiores. “Serão montados quatro espaços, que incluem quarto, sala, espaço de bebê e um espaço de restaurante”, completou.

Serviço

Semana de Tendências de Design Interiores

Local: Hall de entrada da Faculdade UNINASSAU Aracaju

Data: 12 a 14 de novembro

Horário: 19h