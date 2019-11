Festival de Artes de São Cristóvão vai contar com mais de 250 policiais, 50 BC e 100 Seguranças

12/11/19 - 06:20:55

Alegria, música, teatro, literatura, cinema, dança e muita cultura popular. Este vai ser o ritmo da 36a edição, o festival de artes da Cidade Mãe de Sergipe, São Cristóvão, que este ano recebe o tema Resistir para Existir.

Como nas duas edições anteriores, este ano o Fasc contará com o total apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Polícia Militar de Sergipe.

E para trazer mais segurança aos moradores e visitantes, o Major comandante da 1ª Companhia Independente de São Cristóvão, Augusto César, informa que 70 homens estarão nas ruas da cidade, por dia, realizando trabalho ostensivo e preventivo, um reforço que chega para somar com o já existente efetivo policial que faz a segurança do município. “São profissionais capacitados e dedicados, que sabem como agir através de técnicas e estratégias que visam prevenir a criminalidade”, destaca o Major.

Câmeras de monitoramento

Nesta terça-feira, dia 12, terá início a instalação de 14 câmeras de monitoramento eletrônico, com a participação de vários órgãos da Polícia Militar e de representantes da prefeitura. Haverá monitoramento por câmeras nos pontos de maior concentração do FASC, como: entrada da cidade pela João Bebe Água e pela BR-101, Praça da Bíblia, Praça da Matriz, Praça do Carmo e Praça São Francisco.

O Major Augusto Cesar de Oliveira reconhece que o monitoramento disponibilizado pela Prefeitura será essencial na identificação de possíveis transgressores e delinquentes que ousem promover confusão no local. “De imediato, essas pessoas serão retiradas da circulação”.

Ainda para a segurança do FASC, a Polícia Militar de Sergipe, através do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) de São Cristóvão está elaborando um trabalho preventivo com o objetivo de diminuir os ilícitos durante a realização do evento.

O FASC acontecerá de 14 a 17 de novembro, e a estimativa da Prefeitura de São Cristóvão, para este ano, é reunir cerca de 30 mil pessoas por dia no evento, sendo turistas de todo o Estado de Sergipe e também do Brasil, além dos moradores da cidade. Em sua 36ª edição, o FASC terá em seus palcos artistas como: Gilberto Gil, Mariene de Castro, Liniker e os Caramelows, e Attooxxa.

A reportagem do SE Notícias conversou com a Prefeitura de São Cristóvão para saber como foi planejada a estratégia de segurança disponibilizada pela gestão, que nos informou que além dos 250 policiais a prefeitura contratou 50 bombeiros civis e 100 seguranças patrimoniais. Vale ressaltar que o policiamento especializado fará o trabalho na área periférica do evento, sendo eles Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM), Cavalaria e Companhia de Choque.

De acordo com o prefeito Marcos Santana, a Polícia Militar é uma parceira da gestão, e o planejamento para o festival está mantido e é o mesmo adotado nos anos anteriores. “Participamos de várias reuniões com o comandante da Polícia Militar e com o comando local. Eles estão preparados para fazer o policiamento preventivo e ostensivo”, esclareceu o prefeito Marcos Santana.

Fonte e foto assessoria