GOVERNADOR ANUNCIA A CONVOCAÇÃO DE 50 AGENTES PRISIONAIS ESTA SEMANA

12/11/19 - 15:16:01

Após anunciar a forma de pagamento do 13º salário aos servidores, o governador Belivaldo Chagas também anunciou nesta terça-feira (12) a convocação de agentes prisionais aprovados no concurso.

O governador disse que “a ideia era convocar um número maior, porém como a gente teve essa frustação com o megaleilão do Pré-Sal, vamos convocar, neste primeiro momento, 50 agentes, a partir desta semana, para que a gente possa reforçar a área de segurança”, explicou Belivaldo.

Ainda sobre a convocação de 50 aprovados no concurso, Belivaldo disse que “neste megaleilão, esperávamos receber, inicialmente, cerca de R$ 420 milhões, esse valor caiu para R$295 e depois para R$146 milhões. previsão é de que receberemos esses recursos até 27 de dezembro, mas com a diminuição de valores, automaticamente, a gente teve que colocar o pé no freio”, disse.

Ao tomar conhecimento do anuncio feto pelo governador sobre a convocação, o deputado estadual capitão Samuel Barreto comemorou. “Comemoro que o Governador tenha convocado 50 aprovados no concurso de Agentes Prisionais. Hoje pela manhã fizemos o apelo e no início da tarde Belivaldo convocou. Vale parabenizar o Governador e o esforço que fez para iniciar a convocação dos aprovados de mais este concurso”, disse o parlamentar.