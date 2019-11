HELENO SILVA PARTICIPA DE LANÇAMENTO DE PROGRAMA DE EMPREGOS EM BRASÍLIA

12/11/19 - 06:36:43

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva, participou nesta segunda-feira (11) do lançamento do programa do Governo Federal “Brasil Verde e Amarelo” que irá criar cerca de 10 milhões de novos empregos para jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos.

Heleno disse que defende a geração de empregos e comemorou o lançamento do programa. “Estive no palácio do planalto onde foi lançado o programa Verde e Amarelo. A idéia é gerar empregos para jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos e prevê a redução de encargos trabalhistas para os empregadores R$ 40 bilhões para micro-empreendedores em todo o país”, explicou Heleno.

Ao lado do deputado Silas Malafaia, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Heleno Silva concluiu dizendo que “10 milhões de novos beneficiários serão atingidos por esse programa anunciado pelo governo federal. Fui o relator na Câmara da lei que criou o Micro Crédito, e me sinto muito feliz por esse momento. Mais empregos, mais renda, mais justiça social para os brasileiros”, comemorou Heleno.