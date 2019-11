Inscrições prorrogadas para o Conectando com a Vida 2020

12/11/19 - 10:48:08

Com o objetivo de melhor atender à demanda de adolescentes e jovens sergipanos às inscrições para o projeto Conectando com a Vida 2020 do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), foram prorrogadas até o dia 14 de novembro.

O projeto é direcionado a adolescentes e jovens de rede pública de ensino com idade entre 14 e 24 anos, cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental. O interessado pode ter concluído o ensino médio, mas não deve ter vínculo com o ensino superior, nem técnico.

As inscrições estão sendo feitas no Instituto Luciano Barreto Júnior localizado na Av. Barão de Maruim, 442, de segunda a quinta das 08h às 11h, das 14h às 17h, e das 18h30 ás 21h00, na sexta somente das 08h às 11h e das 14h às 17h. “A procura para as inscrições do Conectando com a Vida é sempre muito grande e isso nos deixa bastante satisfeitos. São ofertadas 1200 vagas a cada ano e sempre temos uma procura grande, estabelecemos sempre o mês de outubro para termos tranquilidade de trabalhar no processo seletivo com tranquilidade, já que este exige celeridade e acuidade nos resultados”, explicou a gerente e coordenadora pedagógica, Valéria Freire.

Documentação necessária

Para fazer a inscrição o adolescente ou jovem deve estar com uma foto 3X4 com data e recente; declaração escolar ou histórico de conclusão (original); RG e CPF (original e cópias); cópia de comprovante de residência (conta de água, luz); e número de telefone para contato. Mais informações no site www.ilbj.org.br ou pelo telefone 3224-2323.

