Lojistas lançam “Natal no Centro Premiado” com o apoio da ACESE e entidades

12/11/19 - 17:02:29

A Associação Comercial de Sergipe, através do Núcleo Centro Forte, em parceria com a CDL-Aracaju, Fecomércio-SE, SEBRAE-SE e Banese Card, lança na próxima terça-feira, 19, a partir das 7h da manhã, a Campanha Promocional “Natal no Centro Premiado” e dará início às ações de fim de ano na região do Centro Comercial de Aracaju.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, as ações têm por objetivo atrair clientes para a região e incentivar o comércio no Centro de Aracaju. “O Núcleo Centro Forte planejou toda a ação com o objetivo de fazer de toda a região do Centro o que ela foi pensada em se tornar, um verdadeiro shopping a céu aberto, onde você encontra de tudo. Além disso, os lojistas já se uniram para que possam, pela segunda vez, garantir ao seu cliente uma série de vantagens”, explicou.

Durante a campanha “Natal do Centro Premiado” serão sorteados mais de R$ 10 mil em prêmios, incluindo vale-compras e uma motocicleta zero quilômetro, em parceria com o Banese Card. Além disso, acontecerão ações durante os meses de novembro e dezembro, iniciando com uma exposição de carros antigos, já no dia 19.

Além disso, comemorando o período natalino, todo o Calçadão será ornamentado para que o clima dessa época tome conta do Centro, inclusive com a casinha do papai Noel.

O que: Lançamento da Campanha “Natal no Centro Premiado” e da Programação de Natal do Calçadão do Centro de Aracaju

Quando: 19 de novembro, 07h da manhã

Onde: Praça General Valadão

Por Marcos Rodrigues Meneses