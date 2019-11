Papinha, ex de Paolla Oliveira, passeia com a namorada em shopping no Rio. Diretor Rogério Gomes foi fotografada com jovem de 22 anos

12/11/19 - 21:01:40

O diretor de novelas Rogério Gomes, de 58 anos de idade, o Papinha, ex de Paolla Oliveira, foi a um shopping na Barra da Tijuca, no Rio, acompanhado da namorada, Jadhe, 22. O casal foi só sorrisos ao ser fotografado no local.

Papinha e Paolla ficaram juntos por quatro anos até terminarem o namoro em janeiro deste ano. Eles se envolveram enquanto trabalhavam juntos na trama das 6 Além do Tempo e fizeram também em A Força do Querer.

Fonte/Foto: globo.com