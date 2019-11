POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

12/11/19 - 05:04:08

Nesta segunda-feira, 11, equipes da Polícia Civil das cidades de Canindé do São Francisco e Poço Redondo deram cumprimento ao mandado de prisão preventivaa de Sandro Lima Nascimento, conhecido como “João”, de 42 anos. O suspeito teria cometido um homicídio em abril do ano de 2017.

Segundo informações do delegado Fábio Santana, Sandro teria matado José Ferreira de Lima à pauladas. O crime aconteceu no dia 24 de abril de 2017, no bairro Agrovila, em Canindé do Santo Francisco.

Após a apresentação do suspeito nesta segunda-feira, foi dado cumprimento de prisão preventiva e ele já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

SSP