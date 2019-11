GOVERNO E PMA TRAÇAM ESTRATÉGIAS PARA AUXILIAR FAMÍLIA DE PESCADORES

12/11/19 - 08:55:55

A Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias municipais da Assistência Social e do Meio Ambiente, e o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e Trabalho (Seit), reuniram-se, nesta segunda-feira, 11, para discutir sobre a situação das famílias de pescadores que foram afetadas com o surgimento das manchas de óleo no litoral sergipano. Em Aracaju, cerca de 460 famílias de pescadores estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

O encontro, que também contou com representantes de comunidades que sobrevivem da pesca, teve como objetivo analisar o atual cenário que afeta, diretamente, as famílias que exercem a atividade pesqueira e traçar estratégias para angariar recursos através do governo federal com o intuito de ajudar os pescadores prejudicados que já estão sentindo os efeitos do desastre natural.

Inicialmente, a ideia é fazer com que todas as famílias sejam inseridas no CadÚnico, ferramenta do governo federal que é responsável por incluir as famílias em situação de vulnerabilidade social nas políticas públicas das esferas municipal, estadual e federal.

De acordo com a secretária adjunta da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, famílias de sete áreas da capital sergipana podem ter sido afetadas pelas manchas de óleo que chegaram à costa sergipana no final de setembro.

“Sabemos que nas sete áreas onde foram encontrados vestígios do óleo existem pessoas que sobrevivem da pesca que, infelizmente, já estão sendo prejudicadas. O que estamos querendo saber é quem são essas famílias, quantas são no total, se todas já estão no Cadastro Único entre outras informações para que possamos tentar intervir e garantir os benefícios da política de assistência social. Vamos entrar em contato com as colônias de pescadores e associações para que possam nos ajudar em meio ao processo de identificação para que possamos estudar os casos e atuar em benefícios das famílias”, explicou Simone.

Com a organização dos dados, a Seit analisa a possibilidade mandar um relatório situacional ao governo federal com a perspectiva de angariar verbas que possam ser destinadas aos pescadores afetados com o intuito de amenizar os transtornos ocasionados.

“A inserção das famílias no Cadastro Único é o primeiro passo para que possamos auxiliar essas famílias, uma vez que, para terem acesso aos programas e benefícios sociais, os usuários dos serviços da Política Pública de Assistência Social devem estar inseridos na ferramenta. O que estamos fazendo aqui é justamente organizando os dados, para que os pescadores afetados que necessitam de apoio possam ter acesso aos benefícios do Sistema Único de Assistência Social”, destacou a representante da Seit, Elaine Barroso.

Foto: Ascom

