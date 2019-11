PROGRESSISTAS SERGIPE REÚNE MAIS DE 500 MULHERES NO ENCONTRO EM ARACAJU

12/11/19 - 10:37:33

O encontro “Fortalecendo o Futuro” tem como objetivo estimular a participação da mulher na política e por isso foi realizado em Sergipe pelo Progressistas, por meio do Movimento Mulheres Progressistas com um grande ato de filiação de mulheres que aconteceu no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. “Nós queremos mulheres atuantes, fortes, dedicadas a política, mulheres que farão a transformação que a política precisa. O Progressistas investe forte nisso porque acredita nisso”, enfatizou o deputado federal e presidente de honra do Progressistas, Laércio Oliveira.

“O Progressistas tem realizado ações em vários municípios e bairros de Aracaju com o intuito de buscar melhores para participar da política sendo ou não candidatas. As mulheres precisam buscar e saber mais dos seus direitos e deveres, essa é a nossa ideia. Então esse encontro veio com esses objetivos trazendo pessoas dos diversos cantos do estado de Sergipe para que elas comecem a participar e entender que o lugar da mulher é em qualquer lugar, inclusive na política”, enfatizou a coordenadora Estadual do Mulheres Progressistas, Glória Sena.

No Progressistas em Sergipe, quase a metade dos filiados são mulheres e somente nesse evento de filiação partidária foram mais 900 mulheres que vieram fazer parte do time com o intuito de fazer uma política diferente no estado.

Uma das novas filiadas ao Progressistas é fisioterapeuta e advogada, Ana Paula Araújo. Ela sempre buscou foco nas causas que defende e quer defender ainda mais na política, que são as crianças, jovens e a adoção. “A mulher consegue administrar várias coisas, dentre elas a educação dos filhos, o trabalho e a casa. A mulher na política tem um potencial incrível. Ela já demonstra na sociedade essa sensibilidade, essa forma de saber administrar muitas coisas, então juntando tudo isso, mulheres na política conseguem brilhar muito mais”, pontuou Ana.

Durante o evento aconteceu a palestra da presidente do Movimento Mulheres de Peito, Sheila Galba, sobre a prevenção do câncer de mama e a importância da mulher Progressistas na política. “Depois que fui diagnostica com câncer de mama e por passar por tantas dificuldades com as constantes quebras do equipamento de radioterapia no estado, além da falta de medicamentos e tantas outras coisas, resolvi fazer Movimento Mulheres de Peito e entrar na luta que era de todas as mulheres e não somente minha. Depois resolvi entrar na política por achar que é nessa que se resolve tantas coisas ou pelo menos temos mais forças para lutar por essa causa que é de muitos”, citou.

A presidente da Ong SOVIDAS, Dennys Teles e a diretora Social, Gildete Cardoso, além da dra. Gabriela Martins, diretora do grupo o Poder da Mulher Sergipana, e da presidente da Ong Sonho Animal, de Nossa Senhora do Socorro, Tacy Queiroz, participaram do evento. “Fico muito feliz em participar deste maravilhoso evento, onde estive ao lado de mulheres de todo estado, reunidas com foco nos objetivos, ter vez e voz no empoderamento feminino nos pleitos eleitorais. Com toda experiência posso dizer que a mulher também é matriz de projetos importantes para nossa sociedade como, por exemplo, o trabalho que fazemos na defesa dos animais”, disse Dennys Teles, que se filou ao Progressistas no evento.

A jornalista Isabel Ferreira também falou do empoderamento da mulher e que elas precisam ter voz em qualquer área, pela competência e capacidade que tem. Os prefeitos de Boquim, Eraldo Andrade e de Divina Pastora, Sylvio Cardoso, participaram do evento, além de vários vereadores, suplentes e primeiras-damas de alguns municípios.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita