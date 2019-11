Reynaldo Gianecchini faz 47 anos e analisa: ‘Não tenho nenhuma preocupação com o fato de envelhecer’. No dia do seu aniversário, galã de ‘A Dona do Pedaço’ faz um balanço do ano

O aniversariante desta terça-feira, 12/11, tem vários motivos para comemorar. E a gente, é claro, só aplaude e agradece por poder compartilhar de seu talento e carisma dentro e fora da TV! Reynaldo Gianecchini teve um ano maravilhoso e brilhou na pele do personagem Régis, em A Dona do Pedaço, o que lhe rendeu até indicação para o Troféu Domingão – Melhores do Ano. Só sucesso! Em conversa com o Gshow, ao completar 47 anos, o ator faz um balanço do ano e festeja:

“Foi maravilhoso. Minha energia estava muito voltada para o trabalho e eu ia sempre com muito prazer. Me senti desafiado e foi muito gostoso de fazer. Criei relações muito boas de convívio no dia a dia. Foi um ano muito feliz, gostoso, leve, que me diverti muito. É maravilhoso quando temos prazer de fazer o que a gente gosta. Régis está em meu coração e me deu oportunidade de brincar com várias coisas.” Giane não valoriza muito os bens materiais e conta que faz um ritual introspectivo todos os anos no dia em que nasceu: “Com certeza tenho sempre mais a agradecer do que a pedir. Meus pedidos de aniversário são bem simples. Peço sempre entendimento para o caminho que tenho que seguir. Tenho muita aceitação. Quero que o universo me mostre.” “Estou pronto sempre para não brigar e jogar a favor do que recebo e entender meus dons e talentos para colocar no lugar certo. Não tenho grandes ambições materiais. Na verdade, quase nenhuma. Gosto de ter tranquilidade para escolher e fazer as coisas que gosto. Trabalho para esse tipo de conforto, mas não é o que me move.” Calma na alma Todos os anos, o ritual de aniversário de Gianecchini é tranquilo e voltado para restabelecer a paz interior e focar no novo ciclo. “Gosto de ficar mais reservado, não sou festeiro e fico introspectivo fazendo o balanço do ano passado e focando no novo ciclo, nas coisas que quero e que estão aparecendo para eu enxergar. Gosto de focar a energia. Esses dias de aniversário são bem especiais para mim. Não gosto de dispersar muito com bebedeira e festa, apesar de achar muito gostoso e importante entrar em contato com a alegria de amigos e família”, explica. Felicidade, para ele, é uma conquista diária: “Me considero uma pessoa feliz, apesar da gente não estar feliz todos os momentos da nossa vida. É muito difícil nesse mundo em que a gente vive, não se sentir abalado e ter momentos de queda. Faz parte.” “Toda vez que vou dormir, coloco a cabeça no travesseiro e vejo a paz que tenho. Sinto enorme gratidão porque essa paz, que é conquistada. É um estado de espírito que tem que batalhar, entendendo nossa mente e nosso processo aqui na terra. Estou bastante em paz e isso é estar feliz.” Realizado com o caminho que trilhou, o ator ainda tem muitos sonhos e calma para realizá-los: “Gosto do que conquistei e tenho bastante coisa para conquistar ainda, mas não tenho ansiedade. Gosto da vida ir me mostrando. Ela é linda e tem muita coisa para fazer.” Presentes caros não enchem os olhos do galã, que dá valor a gestos simples: “O melhor presente para se ganhar nunca é material. É o que vem com afeto, significado e dado de coração, em um gesto de carinho e amor. Para mim, tem valor inestimável e pode ser de qualquer pessoa. Desde uma que amo muito até a que não conheço e vem com sorriso na cara e percebo que é de coração. Isso para mim é maravilhoso e importa para caramba.” Vaidade e maturidade Que ele adora se cuidar, a gente sabe e vê o resultado nas telinhas. O artista pratica exercícios regularmente e gosta de se alimentar bem: “Sou vaidoso na medida certa. Quero olhar para mim no espelho e achar que estou legal, é uma questão de se gostar. Primeiro de tudo tem que estar em paz com a gente mesmo para gostar do mundo. Para isso é preciso fazer a nossa parte. Gosto de me movimentar, me alimentar bem e saber que meu corpo esta sendo bem tratado.” Estar perto dos 50 anos não é algo que tira o sono do galã: “Não tenho nenhuma preocupação com o fato de envelhecer. Estou adorando cada etapa nova que estou conquistando e não tenho nenhuma ansiedade com isso. Em cada idade a gente tem que estar presente e vivendo exatamente as características dela. Depois dos 50, espero estar em outro lugar interno, mais tranquilo. Não dá para prever a cabeça que vou ter, só estando lá para saber. A vida vai mudando tanto, nada é estático. Cada idade tem que estar feliz com o que está vivendo”, avalia. A maturidade, segundo ele, deve ser encarada de forma natural: “Hoje em dia não gosto de fazer muita coisa que gostava aos 30, 20 anos e está tudo certo, porque é resultado do que a maturidade e a minha relação com o presente me transformaram. Um dia vou estar em uma rede, lendo um livro, curtindo a natureza e está tudo bem.” Em reta final na novela das 9, ele quer descansar, oxigenar a mente e se preparar para novos desafios em 2020: “Meu plano imediato é férias. Tenho gostado cada vez mais de tirar um tempo para mim. Vou viajar e devo começar um projeto de trabalho em breve, talvez em março.” Fonte/Foto: globo.com

12/11/19 - 21:13:25