SEMINÁRIO IRÁ DISCUTIR A PRODUÇÃO DE QUEIJO ARTESANAL EM SERGIPE

12/11/19 - 11:03:12

Nesta quinta-feira (14), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) lançará o programa de Assistência Técnica e Gerencial para a Agroindústria Artesanal de Laticínios. O evento acontecerá durante o Seminário Agroindústria Laticínio, no Parque de Exposições, em Nossa Senhora da Glória.

O programa tem por objetivo fomentar o empreendedorismo, implantar técnicas de boas práticas de produção, comercialização e inovação, fortalecendo a atividade e agregando valor aos produtos. A assistência técnica tem duração de dois anos com consultorias mensais.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, afirma que 60 produtores serão beneficiados com o programa no Alto Sertão sergipano. “Sergipe tem mais de 200 queijarias e o programa será importante para estimular a diversificação e agregar valor aos produtos. A assistência técnica vai ajudar o produtor de queijo a expandir mais ainda a sua produção melhorando a qualidade do produto”, afirma.

Programação

9h- Recepção

9h30 – Legislação Estadual para queijaria artesanal

Palestrante: Dep. Zezinho Sobral

9h50 Políticas de fomento e regulamentação da produção artesanal

Palestrante: Coordenador da produção artesanal do Ministério da Agricultura: Rodrigo Lopes de Almeida

10h30 – Programa de Assistência Técnica e Gerencial para agroindústrias de pequenos laticínios

Senar

11h – Encerramento

Fonte e foto assessoria