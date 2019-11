Zezinho diz que Podemos planeja dobrar o número de prefeitos e vereadores pelo Brasil

12/11/19 - 16:15:42

No seminário de planejamento estratégico em Brasília, partido propõe candidaturas nas capitais e reafirma valores como ética, transparência e responsabilidade com a democracia

O presidente do Podemos em Sergipe e deputado estadual Zezinho Sobral participou nesta terça-feira, dia 12, em Brasília, do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico 2019-2022 do partido. O evento reuniu lideranças de todo o Brasil para discutir metas, ações e objetivos da legenda.

“Queremos ver o Podemos crescer em Sergipe e nos demais estados. Queremos ver o nosso povo bem assistido. A missão do partido é ser um instrumento popular para a transformação do país. Queremos consolidá-lo como referência ética de práticas democráticas, fortalecendo a representatividade e o protagonismo. A transparência, a participação efetiva das pessoas, o humanismo e a responsabilidade são os principais valores”, afirmou Zezinho Sobral.

O evento contou com a presença da presidente nacional do Podemos e deputada federal por São Paulo, Renata Abreu. O líder do partido no Senado, Álvaro Dias, e presidentes estaduais da legenda destacou que o partido segue crescendo com novas filiações. “Queremos consagrar o Podemos como independente. Tem que ser uma ferramenta para aqueles que veem o Brasil como uma nação múltipla que abriga várias correntes do pensamento político. Queremos encontrar o caminho do amanhã com prosperidade para o nosso povo brasileiro”, pontuou o senador Álvaro Dias.

Para a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, “o nosso compromisso é com o futuro do país. Somos independentes de governos e responsáveis com o Brasil. Precisamos sempre nos unir para conquistar nossos sonhos. E foi isso que fizemos no seminário de planejamento do quadriênio. Ninguém constrói nada sozinho. Queremos construir juntos, discutir juntos e aprender juntos”.

O Podemos possui dois anos de existência e já é a segunda maior bancada do Senado Federal. Em 2019, o partido passou de oito para onze senadores. Na Câmara Federal, o partido possui 10 deputados. No último mês de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o processo de incorporação do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) ao Podemos. Dessa forma, o partido ganhou cerca de 250 mil novos filiados em todo o Brasil.

Em Sergipe, o Podemos conta com dois representantes na Assembleia Legislativa, Zezinho Sobral e Diná Almeida, além de uma deputada estadual suplente, Gracinha Garcez. A legenda possui, ainda, dois prefeitos e 22 vereadores. No total, já são 6.553 filiados no estado.

“O Podemos está crescendo e, em Sergipe, a adesão é significativa com a chegada de pessoas que desejam desenvolver a nova política com ética, transparência, diálogo e boas ideias. No âmbito nacional, o Podemos pretende dobrar o número de prefeitos e vereadores nas eleições de 2020, apresentando, inclusive, candidatos nas capitais dos estados brasileiros”, complementou Zezinho Sobral.

Ainda de acordo com Zezinho Sobral, durante o seminário, foi reforçado que uma das vertentes do Podemos é a inovação na Política, a luta constante pelo combate à corrupção, a firmeza da transparência e a defesa por um país mais democrático, unido e igualitário. “A ética e a eficiência são aspectos essenciais no verdadeiro modo de inovar na política, com boas práticas e uma verdadeira conexão de pensamentos e participações. O Podemos coloca-se como combatente da corrupção no Brasil”, ressaltou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria