Acidente envolvendo um carro de passeio e caminhão deixa 1 morto e 1 ferido na BR 101

13/11/19 - 15:40:25

Um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (13) envolvendo um carro de passeio e um caminhão faz mais uma vitima fatal no interior do estado. Desta vez o acidente foi registrado na BR 101, entre os municípios de Umbaúba e Cristinápolis.

As informações passadas por agentes da PRF são de que o motorista ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, que também estava no veículo, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade hospitalar.

A PRF disse também que o trânsito na região está em meia pista, para que os trabalhos de remoção do corpo e de retirada do veículo sejam realizados.

Foto redes sociais