Agricultores familiares recebem curso de capacitação na Superintendência em Aracaju

13/11/19 - 13:28:34

Capacitar trabalhadores rurais para que tenham conhecimento de todo o processo desde a plantação até a comercialização é muito importante para o desenvolvimento do rural. Por esse motivo, a Superintendência Federal da Agricultura e Pecuária em Sergipe está realizando a Oficina de Apresentação dos Cursos de Capacitação em Associativismo e Cooperativismo. A atividade ocorreu na sede da SFA, em Aracaju, na terça-feira, dia 12.

O deputado Laércio lembrou que 50% dos produtos da cesta básica do brasileiro vem da agricultura familiar e destaca a importância social do investimento na área. “historicamente Sergipe se consagrou como polo exportador de cereais e hortifrutigranjeiros para Bahia e Alagoas. Hoje, os agricultores sergipanos são responsáveis por 70% da produção do milho. O setor gera emprego e garante o sustento de 225 mil pessoas. Fomos acostumados a enxergar valor dos grandes negócios, mas é a força da agricultora familiar que devemos valorizar sempre”, explicou Laércio.

A ação está sendo feita junto com a Divisão de Políticas, Produção e Desenvolvimento Agropecuário e o Projeto Cooperativismo da Universidade Federal de Viçosa (MG). “São 4 módulos: Gestão de Empreendimentos Coletivos; Governança Participativa, Redes de Sociabilidade e Meio Ambiente; Contabilidade Financeira; e Políticas Públicas e Agricultura Familiar – Características e Mecanismos de Acesso. Esse projeto visa a capacitação de Cooperativas e associações de produtores rurais da agricultura familiar, algo importante para o nosso estado onde a agricultora familiar tem um peso social e econômico muito grande”, afirmou o superintendente da Agricultura em Sergipe Haroldo Araújo.

Os representantes do deputado federal, Laércio Oliveira, os secretários parlamentares Tiago Rangel e Adalberto Cardoso falaram sobre a importância das oficinas. “Parabenizo o superintendente Haroldo, o diretor da Divisão de Políticas, André Barretto, e o professor Mateus que veio ao nosso estado para fazer essa oficina trazendo tanto conhecimento. O deputado Laércio sempre fala sobre a importância da agricultura familiar.Então, as portas do gabinete estão abertas e o mandato dele à disposição para ajudar no que for preciso as cooperativas e associações. O deputado indicou um aporte para o Programa de Aquisição de Alimentação (PAA) via Conab, que o agricultor familiar vende seus produtos e o produtor recebe por meio dessa verba indicada pelo Ministério da Agricultura”, explicou Adalberto.

Por Elenildes Mesquita