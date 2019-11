Anderson de Tuca convida torcida do Confiança para doar sangue

13/11/19 - 06:37:17

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), convidou a torcida do Confiança para doar sangue no dia 25 de novembro, em sua fala no pequeno expediente da 94ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira, 12. O parlamentar está promovendo, pela segunda vez no ano, a “Corrente dos Amigos de Tuca”, campanha com o objetivo de incentivar a doação de sangue em Aracaju.

“No dia 10 de maio, realizamos a primeira Corrente dos Amigos de Tuca, e estou chamando a atenção dos amigos que no próximo dia 25 de novembro, iremos realizar a nossa segunda campanha de doação de sangue. Um simples gesto de solidariedade, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação, que pode salvar vidas”, comenta no pequeno expediente.

Para a corrente ganhar ainda mais força, o parlamentar buscou apoio do seu time do coração, Confiança, através do presidente Hyago França, e aproveitou para convidar a torcida azulina para se unir nesse ato de solidariedade. “Faço um convite especial aos torcedores do Confiança, nossa nação azulina, que possam fazer parte desse time junto com a gente, um time cujo objetivo é salvar vidas. Vamos comigo, doar sangue, no dia 25 de novembro, no Hemose, a partir das 8 da manhã”, convida.

CRITÉRIOS PARA DOAR SANGUE:

– Estar bem de saúde;

– Ter entre 16 a 69 anos de idade;

– Pesar acima de 50kg;

– Apresentar documento oficial original com foto (carteira de identidade, de trabalho ou de motorista);

– Menor de idade, deve apresentar o Termo de Consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. O documento pode ser retirado no site: www.hemose.se.gov.br (autorização menor de idade).

PREPARAÇÃO PARA O DIA DA DOAÇÃO:

– Dormir bem, na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes a doação;

– Evitar cigarro duas horas antes da doação.

Impedimentos temporários, que o cidadão deve aguardar para poder doar:

– Febre;

– Gripe ou resfriado;

– Parto normal não pode doar por 90 dias;

– Parto cesariana não pode doar por 180 dias;

– Uso de medicação controlada.

Impedimentos definitivos – NÃO PODE DOAR:

– O indivíduo que teve hepatite após 10 anos de idade;

– Quem teve Malária;

– Doenças transmissíveis pelo sangue (Aids, doença de chagas, etc.)

Texto/Foto: Juliana Paixão