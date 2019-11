Banese vai se dar bem

13/11/19 - 08:11:39

Morre o cavalo para o bem do urubu. O ditado popular cai como uma luva para o Banco do Estado de Sergipe, que deverá ter um bom lucro graças à falta de dinheiro do governo para pagar o 13º do funcionalismo estadual. O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou que repetirá agora em 2019 o que ocorreu nos anos anteriores: será aberta uma linha de crédito no banco estatal para o servidor tomar emprestado seu próprio 13º salário. No ano passado, o Banese emprestou mais de R$ 100 milhões aos coitados interessados em botar logo a mão no benefício. Quer dizer, a desgraça vivida pelo funcionalismo termina beneficiando a instituição financeira. Talvez, uma forte campanha publicitária feita pelo Banese não surtisse tanto efeito quanto o desespero de milhares de coitados, impossibilitados de receber em dia um direito líquido e certo. Desconjuro!

Aposta na cadeia

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) apesentou um Projeto de Lei para reconduzir à cadeia todos os condenados em 2ª instância. A proposta altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, determinando que a prisão do indigitado pode ser executada após condenação em 2ª instância. Segundo Alessandro, a aprovação desta mudança no CPP afastará o fantasma da impunidade no Brasil. Danôsse!

Batendo pernas

O governador Belivaldo Chagas (PSD) aviona, domingo próximo, para a Europa. Ele e os colegas nordestinos vão à França, Itália e Alemanha tentar atrair investimentos para a região. A ideia é mostrar aos europeus que existe um Brasil diferente, com governantes que valorizam o meio ambiente e a diversidade humana. O périplo dos governadores terá duração de seis dias. Então, boa viagem!

Embargos rejeitados

O deputado federal Bosco Costa (PR) vai ter que recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra a cassação do mandato por abuso do poder econômico. É que o TRE rejeitou, ontem, os embargos de declaração impetrados pelo parlamentar cassado. Segundo o relator do processo, juiz Fábio Cordeiro de Lima, os embargos foram impetrados com intuito protelatório, visando unicamente retardar o trâmite do processo contra Bosco. Homem, vôte!

Pensando o futuro

Em evento pra lá de concorrido, a Assembleia Legislativa lançou do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável 2020-2030. O objetivo é ajudar a sociedade sergipana a realizar um planejamento voltado para o crescimento da economia, estabelecido em bases colaborativas. As ações serão desenvolvidas em parceria com a Fundação Dom Cabral e vários segmentos. O lançamento do Plano ocorreu no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe. Legal!

De mudança

As atividades administrativas da sede da Petrobras em Aracaju serão transferidas para Carmópolis. A estatal informou que a mudança, prevista para ser concluída em março, faz parte do seu Plano de Negócios visando a sinergia das equipes de trabalho. A Petrobras revelou, ainda, que já está realizando o planejamento das equipes, que inclui a transferência dos profissionais para imóveis em Sergipe e em outros estados. Marminino!

Novo partido

O nome do partido que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) pretende criar – Aliança pelo Brasil – lembra a campanha “Aliança para o Progresso”, lançada na década de 60, pelo então presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy. Tratava-se de um programa de ajuda financeira aos países latino-americanos. Há quem aposte que o Aliança pelo Brasil não sairá do papel em tempo para participar das eleições de 2020. Homem, será?

Não bota fé

Somente dois em cada 10 brasileiros vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam nas Polícias Militar e Civil. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Crendeuspai!

De olho em 2020

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e a vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota) se reuniram, ontem, para discutir as eleições de 2020. Os dois pretendem disputar a Prefeitura de Aracaju e torcem pelo apoio dos demais integrantes da oposição sergipana. Comenta-se nas esquinas da capital que o Cidadania do senador Alessandro Vieira não nutre tanta simpatia assim pelas pré-candidatos de Emília e Valadares. Vixe!

Defesa de Lula

Simpatizantes de Lula da Silva (PT) e de tantos outros condenados em 2ª instância não querem nem ouvir falar em mexer no artigo 5º da Constituição. O senador Rogério Carvalho (PT) é um desses ardorosos defensores do “ninguém será considerado culpado até o trânsito”. Segundo o petista, é preciso respeitar a “cláusula pétrea da presunção da inocência”. Carvalho afirma que interesses ideológicos não podem atropelar um direito constitucional dos brasileiros. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 9 e setembro de 1950.