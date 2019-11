Cabo Amintas diz que “os petralhas estão sorrindo, mas sabem que ele é ladrão”

13/11/19 - 15:57:07

No Pequeno Expediente, na quarta-feira, 13, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar sobre o atraso em obras no Bairro Dezoito do Forte, também mostrou vídeo do ex-presidente Lula defendendo adolescentes infratores.

O parlamentar iniciou seu discurso falando sobre a visita que fez à Rua 12 de Outubro, no Bairro Dezoito do Forte, nesta segunda-feira, 11, onde comprovou que a obra de infraestrutura que deveria ter iniciado no dia 07 de outubro de 2019 ainda não começou.

“Fizemos a live na Rua 12 de Outubro, e não avenida como diz a placa da obra, fica próximo ao 28° Batalhão de Campo Grande. O que nos chama a atenção, além do valor mais de R$ 1 milhão para a obra, é que a infraestrutura será apenas para duas ruas e a data de início passa de um mês e nenhum morador viu nada de obra! O carro do fumacê não passa lá e a população está abandonada”, declarou Amintas.

Depois, mudou de assunto e falou sobre um vídeo produzido pela assessoria de imprensa do parlamentar, com a fala do ex-presidente Lula e com recortes de reportagens locais, que mostra o petista discursando e defendendo adolescentes que praticam atos infracionais correspondentes a assaltos, como o roubo de celular. No discurso, Lula afirma que não admite ver jovens de 14 ou 15 anos assaltando e sendo violentados pela polícia.

O vereador discordou do discurso do ex-presidente e na sequência mostrou partes das reportagens onde aparecem adolescentes que subtraem bens e matam pessoas na rua, até uma policial militar por causa de um celular. “Os petralhas estão todos sorrindo, mas no íntimo sabem que ele é um bandido. Já saiu da cadeia praticando crime”, afirmou.

Para finalizar, o petebista criticou os petistas sergipanos que apoiam esse discurso de Lula. “Luiz Inácio Lula da Silva é um bandido que agora sabe como está forte a marginalidade nesse estado e daqui a pouco vem morar aqui. Se brincar, ele vai tentar governar esse Estado. Ladrão, só quem sabe é quem passa pela situação. Vão lá, petralhas sorrir na frente das famílias que perderam alguém por causa de um celular, por causa desses bandidos de 13, 14 e 15 anos”, declarou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas