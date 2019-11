CDL: comércio abrirá no feriado do dia 15 de novembro

13/11/19 - 13:40:58

Apesar do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, nesta sexta-feira, o comércio do Centro de Aracaju está autorizado a abrir suas portas das 8 às 14h, conforme acordo coletivo de trabalho celebrado entre o Sindicato dos Lojistas e a classe dos comerciários.

Segundo a CDL, o acordo beneficia os clientes no período de compras em final de ano, bem como os trabalhadores que poderão receber “um extra” em função do acordo coletivo de trabalho. Também os shoppings funcionarão no período das 14 às 20h.