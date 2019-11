Clube Sportivo Sergipe anuncia o volante Recife para a temporada 2020

13/11/19 - 08:39:53

Mais um importante reforço para o time colorado. O Clube Sportivo Sergipe anuncia a contratação do volante Wheidson Roberto dos Santos, ou simplesmente, Recife. O jogador de 25 anos tem um vasto currículo, e passou pelas categorias de base do Madureira e Volta Redonda além dos juniores do Flamengo.

“O primeiro time atuei como profissional foi o Flamengo, logo após ter saído do juniores. Depois do Flamengo passei pelo Tupi, Atlético Goianiense, Rio Branco e Iporá”, contou o novo contratado do Sergipe, o volante Recife.

Recife não esconde a expectativa para vestir a camisa colorada. “Estou feliz e honrado em vestir a camisa do Gipão. Um time forte e de tradição”, agradeceu.

Atuação em Campo

Recife atua como primeiro volante. Mas, a depender da necessidade do Gipão ou do desenvolvimento da partida também pode atua como segundo volante. “ Sigo o que o professor sugerir. Sou conhecido por ser bom de marcação e ter um bom passe”, ressaltou o jogador.

O novo volante do Recife fala sobre o que a torcida colorada pode esperar dele dentro e fora de campo. “O Sergipe me leva uma região que eu gosto muito, o nordeste. Acredito que 2020 será um ano de vitórias. Quero deixar a minha marca. Comprometimento é a palavra de ordem nesta nova etapa da minha vida, e o Gipão já é a minha casa”, enfatizou o novo volante do Sergipe Wheidson Roberto dos Santos, o Recife.

Por Júnior Matos