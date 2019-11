Comerciantes e lojistas esperam maior movimentação

13/11/19 - 09:09:34

A decoração do Natal Iluminado 2019, no Centro da capital sergipana, terá quatro vezes mais pontos de luz do que no ano passado e já começou a ser montada. Assim, comerciantes e lojistas aguardam com expectativas os consumidores que devem ser atraídos pela decoração feita com 1,5 milhão de luzes natalinas que enfeitará a região central da cidade, resultado de parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE), renovada em convênio assinado em outubro, com o anúncio do projeto natalino.

O acendimento das luzes no Centro de Aracaju acontecerá entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Neste ano, a decoração natalina contempla as praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos e ficará montada durante 38 dias. O projeto 2019 inclui a Casa do Papai Noel, um túnel iluminado, interligando as duas praças, um presépio em tamanho real e um carrossel. O Natal Iluminado conta, ainda, com apresentações culturais, sempre aos fins de tarde, garantindo a movimentação do centro comercial.

As novidades animaram comerciantes e lojistas que acreditam em aquecimento das vendas com a movimentação do período. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Breno Barreto, a entidade está incentivando a decoração das lojas, algo que, explicuo, motiva a presença de pessoas no Centro, não só pelos aspectos simbólicos do período, como a realização dos shows e atrações culturais no maior shopping a céu aberto da cidade, que é o Centro.

“Além disso, toda a segurança é reforçada com a Guarda Municipal de Aracaju – GMA – e a Polícia Militar, o que dará mais tranquilidade às compras. A partir do dia 1º de dezembro as lojas já poderão funcionar até as 20h e, do dia 16 de dezembro ao dia 30 de dezembro poderão funcionar até as 21h. Então, toda essa estrutura vai nos favorecer”, destaca Breno Barreto.

Na loja em que Josenilde Cardoso é gerente, as vendas já começaram a melhorar e a tendência é aumentarem ainda mais com o Centro enfeitado, afirma. “No ano passado, vimos as vendas aquecerem e as pessoas vinham mais empolgadas ao Centro. A decoração foi um grande atrativo e ficamos animados quando soubemos que será ainda maior neste ano”, ressaltou.

Proprietária de uma loja de vestuário, Itamara Pinheiro relatou que o ano foi difícil para as vendas, mas, com a chegada do período natalino, tem boas expectativas. “Com o Centro decorado, as pessoas se empolgam mais em passear e, consequentemente, se animam para as compras. Vamos decorar nossa loja para que fique ainda mais atraente e combine com a beleza que o Centro vai ficar com o Natal Iluminado”, pontuou.

A gerente de outra loja do Centro, Solange Silva, participou de algumas reuniões com os demais lojistas e se mostrou empolgada com a decoração. “Todo atrativo a mais que tivermos será um ganho. O fim do ano é quando a cidade fica mais movimentada, o Centro recebe mais consumidores e já estamos começando a ver essa agitação. Vimos o projeto do Natal Iluminado e nos empolgamos”, comemorou.

No ano passado, a gerente de loja Marleide Oliveira conferiu de perto a beleza do Natal Iluminado do Centro e está animada com as expectativas de venda no comércio. “Se neste ano será maior do que no ano passado, então, esperamos que as pessoas venham mais ao Centro porque, além de ser uma coisa linda de ver, as lojas estarão com preços mais atrativos, boas promoções, então, é um conjunto de fatores positivos. Acho o projeto muito bom e é muito bem-vindo”, considerou.