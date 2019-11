Faculdade Uninassau realiza Congresso de Saúde em Aracaju dias 18, 19 e 20

13/11/19 - 16:03:18

O encontro reúne profissionais e acadêmicos de diversas instituições

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju realiza o Congresso de Saúde da Instituição nos próximos dias 18, 19 e 20 de novembro, no auditório da unidade. O evento contará com mesas redondas, palestras e minicursos em diversas áreas da saúde, além de apresentação de trabalhos científicos. A conferência de abertura terá o tema “Dor na área de saúde: uma abordagem multidisciplinar e terá inicio às 19h.

Segundo o coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU, Murilo Oliveira, o objetivo do evento é promover uma discussão multidisciplinar na área de saúde, com a participação de vários profissionais. “Será de grande importância a participação dos profissionais de diversas áreas que poderão levantar temas de interesse social e atual para a sociedade, o que vem favorecer o aprendizado dos alunos”, disse.

O professor informou que serão três dias de discussões cientificas abordando temáticas como: dor, estética, cuidados com pacientes especiais e outras. “A abertura, que contará com uma conferência, já aborda a dor de uma forma multidisciplinar e discute as formas de combatê-la. Esse mesmo tema será alvo de discussão na mesa-redonda”, completa.

Ele observou que no decorrer do evento haverá a apresentação de trabalhos acadêmicos, abrindo espaço para a vivencia cientifica aos acadêmicos da UNINASSAU e de outras instituições. “Ressalto que estarão participando do Congresso, todos os cursos de saúde da Faculdade UNINASSAU”, observou Murilo.