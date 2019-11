Fecomércio/Sesc/Senac assina convênio com General Motors e Concorde Veículos

13/11/19 - 11:11:07

Nesta manhã, o terceiro convênio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com a General Motors do Brasil e Concorde Veículos foi assinado. O novo convênio é extensivo aos membros dos sindicatos componentes do sistema e seus familiares.

As oportunidades de compra de veículos Chevrolet possuem diferenciais exclusivos, de acordo com o gerente geral da Concorde, Fúlvio Santana. Carlos Macedo, gerente comercial da Concorde destacou que as vantagens oferecidas pela empresa são importantes para o crescimento do setor empresarial local.

A assinatura foi feita pelos diretores do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade e Petrúcio da Silva. O superintendente do sistema, Maurício Gonçalves valorizou a parceria, lembrando que as empresas e sindicatos filiados ao sistema têm convênios e ofertas diferenciadas para compra de veículos de todos os tipos, na empresa.