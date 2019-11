Final do Festival de Música Estudantil – IFSTAR será na Sementeira

13/11/19 - 05:55:05

Feirinha de brechós de moda sustentável também estará presente. Evento acontece dia 29 de novembro

Os festivais de música estudantis já revelaram muitos artistas. Em Sergipe, nomes como Patrícia Polayne e Antônio Rogério são exemplos de como esses eventos são importantes para revelar talentos e incentivar a produção musical; mas por muito tempo o estado viveu um hiato de festivais voltados para esse público.

Por entender isso, no ano passado, o Instituto Federal de Sergipe lançou o IFSTAR; que teve como grande vencedora a música ‘Deixa’, da jovem cantora de Japaratuba e representante sergipana no The Voice Kids, Morganna. Agora na segunda edição, e já bem consolidado, o festival saiu dos muros da instituição e ganhou espaços públicos de diferentes cidades. Este ano já foram realizadas duas eliminatórias: uma em Nossa Senhora do Socorro e outra, em Lagarto. No próximo dia 29, a partir das 16h, e aberto para pessoas de todas as idades, o IFSTAR vai aportar no Parque da Sementeira, em Aracaju, para a grande final. Serão 13 músicas dos mais variados estilos que prometem embalar o público.

Para a festa ficar ainda mais bonita, o IFSTAR fez uma parceria com a Feirinha de brechós “Aquela que já existe”, uma feira de moda sustentável idealizada pela estilista Naná Oliveira e por proprietárias de quatro brechós de Aracaju que tem como lema a melhor roupa é aquela que já existe, para disseminar o consumo consciente.

Os três primeiros colocados vão receber troféus e distribuição da música nas mídias streaming. O vencedor vai ganhar ainda um kit de guitarra e um videoclipe; já o segundo lugar vai levar também uma guitarra e a gravação da música; e o terceiro, além da gravação, vai receber um violão elétrico. Também será premiada a música que tiver a maior torcida, conhecido como o prêmio da maior galera.

Instituto Federal de Sergipe – IFS