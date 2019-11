Hospital Universitário de Lagarto inicia exames de endoscopia digestiva

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), iniciou esta semana a realização de exames de endoscopia digestiva. O novo Serviço de Endoscopia e Videocolonoscopia da unidade hospitalar será ofertado inicialmente para pacientes internos. A iniciativa amplia a oferta de exames de maior complexidade em atendimento à demanda de usuários de Lagarto e região, que recorrem no dia a dia ao atendimento de urgência e emergência do hospital.

A iniciativa contribui também para a formação de residentes e estudantes de graduação do HUL, considerando a condição de hospital-escola da unidade hospitalar, permitindo assim maior integração entre ensino, pesquisa e atenção à saúde.

“Modernos, com elevada definição e percepção das imagens, os equipamentos permitirão melhorar o cuidado aos pacientes, como também um melhor aprendizado dos médicos residentes e estudantes de graduação em Medicina da UFS Lagarto”, observa o professor Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa do hospital e presidente da Sociedade de Gastroenterologia de Sergipe.

“A endoscopia digestiva é de grande importância para o diagnóstico de diversas doenças, como tumores, inflamações (esofagite, gastrite, colite), investigação de sangramentos e realização de diversos procedimentos terapêuticos (tratamento de varizes esofagianas, retirada de corpo estranho, hemostasia de sangramentos, dilatação de estenoses – endoscopia alta), entre outros”, explica o professor Every.

Para Clarissa Ribeiro Villar Sena, endoscopista da unidade hospitalar, o serviço vai beneficiar e impactar de maneira positiva a saúde dos usuários, inicialmente com a realização de exames diagnósticos e futuramente terapêuticos. “É uma honra e estou feliz em poder participar da inauguração do serviço e desta equipe, pontuou.

A chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do hospital, Paula Viviane, também ressaltou a importância da iniciativa para a instituição e público usuário. “É um sentimento de realização contribuir para a implantação e oferta de um serviço público especializado”, destacou. “E assim poder atender os nossos usuários com esse diferencial em termos de exames de apoio diagnóstico e terapêutico”, observou.

Para viabilizar o Serviço de Endoscopia e Colonoscopia do HUL foram investidos recursos na compra de equipamentos como sistema de videoendoscopia, videogastroscópios adulto e pediátrico, videocolonoscópio adulto, videoduodenoscópio adulto, além de máquina higienizadora de endoscópios, provenientes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), via Ministério da Educação, e de emenda parlamentar do deputado Fábio Reis.

