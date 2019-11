JÚNIOR TRINDADE: “VAMOS TRABALHAR PELA REELEIÇÃO DE EDVALDO NOGUEIRA”

13/11/19 - 06:25:32

Nesta terça-feira, 12, durante a realização do Programa Inove Notícias na rádio Liberdade 100,3 FM [durante apresentação do radialista Kleber Alves], o Presidente Municipal do PCdoB em Aracaju, Júnior Trindade, concedeu entrevista ao repórter Alex Carvalho. Na ocasião, o comunista convidou os amigos, os filiados e a militância para um momento de discussões no próximo dia 20 de novembro, enquanto se realiza a “Maior Conferência” do partido no Sindicato dos Bancários na capital sergipana.

“Somos mais de 5 mil filiados, formado pela juventude, trabalhadores, lideranças de bairros. Somos um partido vivo e forte em Aracaju. Aqui, desde 1988 nunca deixamos de ter um vereador. Temos vida e força na nossa capital”, ressaltou.

Na oportunidade, júnior realizou um retrospecto da gestão do prefeito Edvaldo. “Estamos vivendo um momento importante em Aracaju, após um momento ruim com atrasos de salários que ocorreram na gestão passada. Naquela gestão, Aracaju foi abandonada”, enfatizou.

Prosseguindo com argumentação, júnior enumerou a melhoria de vida em vários pontos da cidade. Desde o Pantanal até o Bairro 17 de março.

“Por onde você passa tem obras de Edvaldo Nogueira. Vamos trabalhar pela reeleição de Edvaldo Nogueira. Ele tem feito muito por essa cidade. Vamos lutar pela reeleição. Queremos ele no PCdoB”, destacou.

Abordado sobre o processo eleitoral de 2020, o dirigente revelou que a agremiação está trabalhando para ampliar bancada na Câmara de Vereadores, construindo uma chapa com possibilidade de eleger de 3 a 4 parlamentares.

“Será a chapa mais competitiva da nossa capital. Vamos apostar em lideranças novas, que tenha identidade com o povo”, frisou.

De acordo com Júnior, o lançamento de alguns dos 36 nomes que estão sendo trabalhados para a disputa eleitoral de 2020 ocorrerá na Conferência. Dentre os nomes: o atual vereador Bittencourt “revelação da política de Sergipe”, Gordinho do Povo e Ary do São Carlos “namoro muito avançado”.

Questionado sobre a possível saída do vereador Isac, Júnior fez apelo público para que ele permaneça no PCdoB. “Isac é um amigo que tem feito um grande mandato de vereador. Temos conversado muito pela permanência dele, no partido”, citou.

Já em relação ao prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, que poderá sair do partido, o dirigente detalhou que o gestor pegou uma dívida gigantesca, com valores impagáveis.

“Padre Inaldo está fazendo uma ótima administração. Cortou excessos, que tinha deixado Socorro desorganizada nos últimos 3 anos. Hoje, o servidor tem aumento salarial, o professor recebe piso com a nota máxima do Sintese. Além da entrega de 1000 casas para população carente e 300 para os servidores”, destacou.

Concluindo a entrevista, Júnior lembrou que ao final da administração serão entregues 07 creches a população socorrense.

