Márcio: história do PT em Aracaju sugere um futuro melhor

13/11/19 - 15:36:46

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, (PCdoB) deve ser candidato a reeleição. Membros do PT defendem um candidatura própria do partido. Isto poderia resultar no rompimento de uma aliança histórica em Aracaju, entre PT e PCdoB.

Em entrevista ao Jornal da Fan, na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, foi questionado se caso houvesse o rompimento quais seriam as críticas feitas à gestão de Edvaldo para justificar o rompimento.

Márcio disse que “O PT tem o direito de defender o legado de Lula e Déda em Aracaju (SE). Quando o debate é feito com transparência não tem problema nenhum. Nós ajudamos a ganhar a eleição e estamos ajudando a governar. Na hora que os projetos ficarem antagônicos, temos que defender o que sempre defendemos na cidade, do que Déda fez, do que Lula fez e do que nós podemos fazer para o futuro”, afirmou.

Márcio ainda destacou que o PT não tem obrigação de ficar em um projeto caso avalie que a população como um todo não esteja sendo contemplada. “A história do PT aqui permite que projetemos um futuro melhor. Não há contradição nisto. Vamos fazer esta discussão de forma ética e leal no momento certo”, garantiu.

Sobre Lula – Márcio esteve com o ex-presidente Lula depois que ele deixou a sede da Polícia Federal onde estava preso. Segundo ele, uma nova caravana deve acontecer pelo Brasil, mas ainda não há data nem roteiro definido. Depois da saída de Lula, no último final de semana, um ato público em São Bernardo do Campo (SP) foi motivo de muita repercussão. Lula criticou incisivamente seus adversários .

Em entrevista ao Jornal da Fan, na segunda-feira (11) o advogado criminalista Evaldo Campos, criticou a atitude do ex-presidente. Disse que ele gostaria de ver derramado o sangue dos brasileiros, quando poderia fazer um discurso de unidade nacional.

Questionado sobre o assunto, Márcio Macedo, disse que enquanto advogado criminalista, Evaldo estava acostumado a defender bandido. “Para ele fica muito fácil defender Moro. O uso do cachimbo, faz a boca torta. Da maneira como Evaldo fala, é como se a vítima fosse culpada pela injustiça que foi feita contra ela. Lula é inocente e tem que se defender sim”, finalizou.