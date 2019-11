MOVA-SE apresenta proposta de redução do recesso parlamentar a Câmara de Socorro

Após a campanha de mobilização para a redução do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa ao qual tal medida foi aprovada neste mês de novembro, o movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) se reuniu no dia de hoje, 13/11, com a presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro, vereadora Maria da Taiçoca, apresentando proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município objetivando a redução do recesso parlamentar daquela Casa Legislativa.

Atualmente, a Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro tem um recesso parlamentar de 75 dias que compreende de 01 de fevereiro a 30 de junho e de 01 de agosto a 15 de dezembro.

Segundo Uilliam Pinheiro, “a reunião com a presidente da Câmara teve como objetivo sensibilizar a presidente que esta medida é um apelo popular e que é importante a Câmara de Socorro ouvir a sociedade e seguir o exemplo da Assembleia Legislativa”. Ressalta ainda o membro do movimento, “era possível iniciamos uma campanha de coleta de assinaturas e protocolar um projeto de iniciativa popular, mas decidimos que era possível fazer a alteração na lei e reduzir o recesso da Câmara Municipal através do diálogo com os próprios vereadores do município”

Segundo os membros do MOVA-SE presentes na reunião, a presidente da Câmara disse que irá discutir com os demais vereadores e que é possível a tramitação ainda esse ano da proposta para a redução do recesso parlamentar. Para Shelton Rocha, um dos membros do movimento presente à reunião, “a classe política deve caminhar em consonância com os anseios populares e é muito gratificante perceber que a presidente do Legislativo Municipal está disposta a discutir a proposta de emenda à Lei Orgânica.

“A participação dos cidadãos é fundamental no processo democrático e continuaremos contribuindo com o aperfeiçoamento das gestões tanto do legislativo como do executivo e desta maneira, colaborando para uma melhor resposta aos anseios da sociedade”, finaliza Cristiano Bittencourt, conhecido no movimento por Kiko.

