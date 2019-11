MUTIRÃO LIMPA NOME ACONTECERÁ DE 18 A 21 DE NOVEMBRO EM ARACAJU

13/11/19 - 14:06:00

Acontecerá de 18 a 22 de novembro mais uma edição do Mutirão Limpa Nome – Contas em Dia, oportunidade para quem deseja quitar as dívidas com boas opções de renegociação. A iniciativa é do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Universidade Tiradentes (Unit).

Vão participar desta edição o Banese, Banese Card, Deso, Energisa, Cartão Cencosud (G.Barbosa), Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (Seac) e CDL Aracaju, que fará consulta ao SPC de forma gratuita.

Servidores Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do TJSE farão o acompanhamento de todas as atividades. Alunos do curso de Direito da Unit estarão disponíveis para orientação jurídica.

A Supervisão de Cidadania do Cejusc organizará a distribuição de material informativo com dicas de economia financeira. O projeto Contas em Dia será desenvolvido no local, com a presença de alunos do curso de Contabilidade, que auxiliarão as pessoas a organizarem seu orçamento doméstico

Serviço

O mutirão acontecerá no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Unit, localizado à rua Lagarto, 264, Centro de Aracaju, das 8 às 16 horas. Haverá distribuição de senhas. Os interessados deverão levar carteira de identidade e CPF.

DICOM/TJSE