Prefeita Hilda Ribeiro lança programa inédito de prontuário eletrônico em Lagarto

13/11/19 - 05:12:01

A Prefeitura de Lagarto lançou na manhã desta terça-feira, 12, o sistema de prontuário eletrônico da Secretaria Municipal da Saúde, na Clínica de Saúde Dr. Davi. Um marco para o município, o primeiro do interior do Estado a adotar a tecnologia. O objetivo é otimizar o fluxo de pacientes, agilizar o atendimento ao cidadão e melhorar a gestão dos gastos públicos em saúde, tudo feito de forma sustentável.

Para David Bruno, representante da MMS Soluções, empresa que está fornecendo o software para o município, o sistema veio para agregar ao trabalho já feito pelos profissionais. “Lagarto é um município que já está adotando a saúde humanizada e com a implementação do prontuário eletrônico, só tende a otimizar ainda mais os trabalhos. Um dos grandes problemas que os municípios enfrentam é com os desperdícios de recursos com medicamentos e solicitações de exames, com a tecnologia, haverá um controle maior dessas solicitações, além de eliminar de uma vez aqueles prontuários feitos de forma manual, que inclui desperdícios de papéis e que muitas vezes acabam sendo extraviados, perdidos, por não haver tanto controle”, ressaltou.

O prontuário eletrônico funcionará através de tablets, que já estão sendo entregues aos agentes comunitários de saúde, que trabalharão de forma off-line e ao chegarem às suas respectivas unidades de saúde, farão a sincronização das informações recolhidas para a base do sistema, de forma segura. Ou seja, todo o prontuário dos usuários da Saúde estará no sistema, que vai detalhar as necessidades de cada pessoa.

Serviços como a marcação de exames e a distribuição de remédios serão mais rápidos e terão mais segurança. Afinal, os profissionais poderão acompanhar as farmácias de todas as unidades, bem como a necessidade de cada usuário da Saúde de Lagarto. Isso demonstra o respeito da atual gestão com o gasto público.

“Agradeço a todos vocês, por estarmos aqui hoje, comemorando mais uma conquista para o município de Lagarto. Conheço o empenho dos nossos profissionais de saúde e a partir de hoje temos mais um material de auxílio em seus trabalhos. Estamos inovando em tecnologia, de forma que venha aprimorar os atendimentos, que poupe tempo e recursos, que facilite tanto para o profissional que estará atuando quanto o paciente que estará sendo atendido. Sem burocracias e com mais agilidade”, acrescentou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para a secretária de Saúde, Polyana Ribeiro, esta é uma grande inovação para o município, o segundo do Estado a investir na tecnologia. “Estamos capacitando nossos profissionais que estarão atuando com o prontuário eletrônico e hoje estamos aqui na Clínica de Saúde da Família, Dr. Davi, para entregar os tablets aos agentes da unidade e aos agentes da CSF Maroto, estamos implantando aos poucos nas unidades, iremos acompanhar os trabalhos iniciais e, em breve, Lagarto terá 100% das suas unidades de saúde trabalhando com o prontuário eletrônico”, disse.

Fonte e foto assessoria