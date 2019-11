Prefeito de Socorro assina ordem de serviço para cobertura da canal do conjunto Jardim

13/11/19 - 13:14:35

Na manhã desta quarta-feira, 13, o prefeito Padre Inaldo assinou a ordem de serviço para o início da obra de cobertura do canal da Avenida B, do conjunto Jardim. A cerimônia, realizada nas proximidades do Centro Cidadão Alcides Fontes, foi bastante concorrida e contou com a presença de servidores, moradores e lideranças que há anos ansiavam pela obra.

A obra, realizada pela Prefeitura de Socorro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), terá um prazo de conclusão previsto de dez meses após o início. Com investimento avaliado em R$ 1.565.306,63 de recursos próprios, a obra inédita compreende 387 metros de extensão do canal.

O Prefeito Padre Inaldo ressaltou a importância da obra para o município e, principalmente, para os moradores que, após a conclusão, terão mais dignidade e segurança. “O sonho de fechar a canal foi prometido por diversos outros gestores e nunca foi concretizado. Hoje estamos sendo os responsáveis pela realização desse sonho que é de todos os moradores do conjunto, uma obra que trará mais dignidade, além de tornar o local visualmente mais bonito, mais acolhedor. Podemos observar a felicidade no rosto de cada um desses moradores que vieram prestigiar a assinatura de ordem de serviço”, disse.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Francisco Nascimento, a estrutura oferecia riscos à população. “Pelos relatos que escutamos dos moradores, o canal já existe, no mínimo, há 32 anos. É um canal que está bastante deteriorado, as paredes caindo, oferecendo riscos aos moradores, sem contar da grande quantidade de mosquito. Nós iremos fechar, fazer um canteiro e revitalizar as laterais”, explicou.

Em total concordância com o gestor municipal, a moradora Liliane Soares contou alguns problemas causados pela exposição da canal. “Moro aqui desde os cinco anos e já vi muitos acidentes, até de moto. Com essa obra os acidentes irão diminuir, sem contar dos animais que aparecem aqui. Vai melhorar e muito”, disse a moradora visivelmente satisfeita com a iniciativa.

“Quem vai ganhar é o povo, o povo do conjunto Jardim. O prefeito está de parabéns porque olhou para a comunidade e atendeu o nosso pedido, pedido que não foi atendido por gestões passadas. Estamos batendo palmas para todos que trabalharam para tornar esse sonho realidade”, declarou Diro, morador do conjunto.

Fonte e foto assessoria