Preparação da segurança da Eleição Suplementar de São Francisco

13/11/19 - 06:52:59

A reunião aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Nesta segunda-feira (11), na sala da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), aconteceu a reunião que definiu parâmetros para a segurança da Eleição Suplementar de São Francisco. O Juízo da 19ª Zona Eleitoral, que também possui jurisdição sobre os municípios de Propriá (sede), Amparo do São Francisco, Japoatã e Telha, é responsável pela organização do pleito de São Francisco, a ser realizado no dia 1º de dezembro (domingo). Os cargos em disputa: prefeito e vice-prefeito.

O presidente do TRE-SE, desembargador José dos Anjos, abriu a reunião falando da importância do pleito e da necessidade de garantir a tranquilidade aos eleitores, para o exercício do voto. E passou a palavra ao coordenador de planejamento estratégia e gestão, Marcelo Gerard, que expôs a situação do município, prestou esclarecimentos sobre locais de votação, eleitorado, transporte de urnas e procedimentos a serem adotados para a garantia da segurança.

O Juiz Eleitoral Evilásio Correia de Araújo Filho, da 19ª ZE (Propriá), informou sobre necessidades pontuais em relação à segurança e à logística. E o coronel Paulo Paiva, subcomandante geral da PM-SE, expôs o planejamento e discorreu sobre ações que vão suprir as demandas de segurança. Foram tratados outros assuntos relacionados à segurança do pleito. “A Polícia Militar estará preparada tanto para o dia da votação como também faremos o policiamento nos dias anteriores ao domingo do pleito”, disse o coronel.

Tratou-se ainda de como lidar com as ocorrências policiais em conjunto com a Polícia Civil. Foram definidos o quantitativo de policiais, horários de deslocamento, local de guarda de urna, utilização de veículos e transporte de mídias de resultado, que ocorre após a conclusão da votação.

Além dos já citados, participaram da reunião o diretor-geral, Rubens Lisboa, o assessor de imprensa e comunicação social, Ricardo Ribeiro, o tenente-coronel George Melo, que está no comando da Radiopatrulha da PM-SE, o delegado de polícia civil Fábio Luiz Silva Pereira, a chefe de cartório da 19ª ZE, Josefa Lourenço dos Santos.

Fonte e foto TRE/SE