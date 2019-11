SES divulga novos dados sobre dengue e sarampo; 13 óbitos por dengue grave

13/11/19 - 16:54:02

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quarta- feira, 13, o novo informe epidemiológico da dengue no Estado onde constam 10.830 casos notificados, 4.810 confirmados e 814 casos continuam em investigação. Até o momento, foram registrados 13 óbitos por dengue grave.

A confirmação ou descarte dos óbitos depende de uma minuciosa investigação domiciliar e hospitalar do óbito, das informações dos aspectos clínicos e epidemiológicos do paciente através de resultado laboratorial. De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa, a SES vem desenvolvendo diversas ações para enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes.

“A Brigada Itinerante Estadual de Combate à Dengue está atuando intensivamente com agenda nos municípios seguindo critério de índice de infestação. Estamos realizando continuamente atividades de mobilização social em todos os municípios, bem como dialogando com os gestores para que as ações de controle do Aedes sejam intensificadas e/ou implementadas. Continuamos fortalecendo a vigilância laboratorial”, elenca Mércia.

Sarampo

Sobre o sarampo em Sergipe, até o momento, foram registrados 55 casos suspeitos de sarampo, sendo cinco confirmados, 45 descartados e cinco estão em investigação. Até o momento, não houve registro de óbito por sarampo no Estado de Sergipe.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa caracterizada por febre, exantema – erupção avermelhada na pele – e sintomas respiratórios, com a possibilidade de complicações graves que podem deixar sequelas ou serem fatais.

A transmissão do sarampo é direta, ou seja, de pessoa para pessoa, por meio de secreções expelidas através da tosse, espirro, respiração, e o único meio de prevenção é a vacina.

Fonte e foto SES