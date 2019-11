Sem excesso da direita ou esquerda

13/11/19 - 00:28:27

Diógenes Brayner – [email protected]

Já se lê e se ouve excessos de especulações. Algumas até se tornam notícias com o tom de “absoluta verdade”. Há interesses eleitorais em jogo, o que é natural. Cada um põe a valer o que é conveniente para a disputa eleitoral de 2020. Não dá para negar que, neste momento, o nome do prefeito Edvaldo Nogueira agrada à população. Mesmo quem não o acompanha política e eleitoralmente. Queiram ou não, o prefeito de Aracaju impôs um ritmo de trabalho por toda a cidade e as obras se alastram de forma clara e transparente. Não há notícia sobre corrupção e nem de desvios de conduta, o que dá sustentação – e até segurança – à sua reeleição.

Geralmente um comentário do tipo deixa transparecer preferência pessoal. Mas, por que não reconhecimento, sinceridade e coerência na visão do que está acontecendo? Com a saída do ex-presidente Lula do presídio cria-se um clima de que as eleições de 2020 terão outra história, senão a que vem sendo exposta à vista de todos. O Partido dos Trabalhadores se anima em excesso. É natural que isso aconteça, porque sempre se soube que as eleições municipais e as estaduais de 2022, com Lula, coordenando seriam outras. Podem ser ou não. Ninguém deve ignorar mudanças no eleitorado cativo, ou no eleitor irresponsável.

A esquerda não mudou desde quando Lula começou a sua missão de buscar o comando do País. Em seu Governo de oito anos se pôs em prática a inclusão social, a concessão de direitos para a classe trabalhadora e melhor atenção aos mais carentes. É reconhecido e ninguém deixa de aplaudir. Mas também muitos excessos foram cometidos, seguidos de ilícitos, que também favoreçam uma elite que sempre atuou à direita e foi favorecida por segmentos que pregavam um socialismo às avessas. Parecia legal para o pobre que começou a andar de avião e frequentar universidade, mas terminou se percebendo a ilusão e de alguma forma veio a decepção. Agora isso tem que ser revisto, para que se volte a acredita na esperança.

A direita é outra. Mais atuante e disposta ao confronto, o que não acontecia antes. Vai às ruas, se movimenta, reivindica e se põe disposta ao enfrentamento ideológico, até de forma violenta. Há um atraso: não se polariza idéias, mas nomes. Esquerda idolatra Lula e direita santifica Bolsonaro. O Brasil não merece essa adoração divisionista, porque representa o atraso e o direcionamento de ações apenas para defensores de um e de outro. O resultado é o que se vê: uma economia arrasada, uma crise sem solução e a falta de planejamento para que todos se unam em favor do desenvolvimento sustentável.

O País precisa mudar, não com esquerda e direita se digladiando para impor conceitos, mas com a união ampla e um trabalho geral que vise o crescimento, bem estar, direitos naturais para todos, respeito às preferências e à honestidade. Essa última como exigência maior para se viva com dignidade.

Uso do óleo das praias

O governador Belivaldo Chagas anuncia: “Batido o martelo”! E informa que empresas do Grupo Votorantim vão utilizar o óleo retirado do litoral sergipano, como combustível para seus fornos dentro das normas ambientais.

*** O reaproveitamento terá custo zero para os cofres públicos. O meio ambiente de alguma forma agradece.

Sobre 13º Salário

Belivaldo Chagas anunciou que os servidores podem fazer empréstimos bancários para o seu 13º Salário a partir de 16 de dezembro, mas ainda não foi definido sobre em quantos meses serão divididas as parcelas.

*** A Fazenda ainda está analisando sobre isso, assim como quem pagará os juros do que será emprestado.

Não tem saída

O governador Belivaldo Chagas (PSB) ainda não se manifestou sobre o momento político com Lula (PT) em liberdade.

*** Um deputado da base aliada considerou que o momento é difícil e disse que “um País que polariza apenas entre dois nomes – Lula e Bolsonaro – não tem saída”.

Márcio e Lula

Circulou em Sergipe que o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, manteria encontro ontem com o ex-presidente Lula da Silva.

*** Conversariam sobre sucessão em Aracaju. Márcio não atendeu ao telefone e não há informação mais concreta sobre essa reunião, até mesmo se ouve.

Cafezinho e papo

O ex-deputado Valadares Filho (PSB) e o presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, bateram um bom papo, ontem, durante um cafezinho em livraria situada na avenida Jorge Amado.

*** Ambos disseram que conversaram sobre política, mas apenas para analisar como está a atual conjuntura.

Conversa vazou

Alguém próximo à mesa de Clovis e Valadares ouviu a conversa e fez vazar. Falaram sobre a possibilidade de Marcio Macedo realizar o desejo de disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Clóvis teria dito que, até o momento, ainda não vê adversário para o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que disputa a reeleição.

Fusão de oposição

Também durante a conversa foi deixado claro que uma candidatura contra a de Edvaldo poderia dar certo com a fusão de todos os partidos de oposição. Mas, quais?

*** Uma das observações foi a de que o PSB sozinho seria muito arriscado…

O mais quente

Durante a conversa de Clóvis e Valadares Filho uma informação quente: recentemente o PSB foi procurado pelo PT. Trataram sobre sucessão municipal em Aracaju com o nome de Márcio Macedo.

*** Um detalhe: o PSB indicaria o vice, que poderia ser o vereador Elber Batalha.

Machado e aliança

O presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, disse que não tem conhecimento, ainda, sobre um entendimento entre Bolsonaro e o seu partido para a forma de uma outra legenda.

*** Machado admitiu que em Sergipe não houvesse nenhum problema para essa fusão, mas acha que ela seja muito complicada para se concretizar.

*** Bolsonaro cria um novo partido: “Aliança pelo Brasil”.

Muito preocupado

Machado disse que está muito preocupado com a falta de objetividade da classe política, “inclusive a minha”.

*** Percebe que Sergipe passa por uma crise e ninguém fala do desemprego no Estado. A classe política faz de conta que não enxerga e não faz nada.

Pior é comemorar

O senador Rogério Carvalho (PT) anuncia que os desempregados vão pagar a conta do “novo” programa de presidente Jair Bolsonaro.

*** – Dizem que o projeto é ajudar aos desempregados… É muito desaforo! Pior ainda é comemoram isso! – Lamenta.

Alteração no Artigo

O senador Alessandro Vieira apresentou projeto de lei sobre sobre a questão de prisão em segunda instância. Sugere alteração no artigo 283 do Código Penal.

*** Nessa nova redação do artigo, “deixamos claro que a prisão poderá ser executada diante de uma decisão condenatória do colegiado da segunda instância”.

*** Alessandro explica que “é um mecanismo que estamos tentando colocar de forma efetiva para reduzir e afastar o fantasma da impunidade no Brasil”.

Deixa Fábio Quieto

O Congresso não terá sessão a partir de hoje em razão da reunião do Brics que se inicia e continua amanhã. Conversas sobre questões políticas só nos bastidores.

*** O deputado federal Fábio Reis não quis falar sobre o retorno de Lula. Diante da insistência do reporte ele pediu: “deixa Fábio em Paz”.

Edvaldo e PSC

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) teria conversado com o PSC no sábado passado. Mas, como foi a Brasília na sexta e passou o final de semana em São Paulo, telefonou para André Moura e marcou novo encontro.

*** Acontecerá neste final de semana e Edvaldo deve contar com o apoio da legenda para s reeleição.

MDB não apoia

O MDB de Nossa Senhora do Socorro pode não apoiar a reeleição do prefeito Padre Inaldo (PCdoB). O MDB tem o vice-prefeito Roberto Wagner (Betinho).

*** Para vice, em 2016, Betinho foi indicado pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB), que hoje é presidente do Diretório Municipal de Aracaju.

Acordo fechado

Recentemente teria sido fechado um acordo entre o prefeito Padre Inaldo e o ex-prefeito Zé Franco, que poderá indicar o filho, Manelito Franco, para vice.

*** Em resumo, o MDB foi rifado da chapa majoritária à Prefeitura de Socorro.

Nova composição

Para as eleições municipais do próximo ano em Socorro. tanto o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho quanto o deputado federal Fábio Henrique querem composição com o MDB.

*** Mas qualquer aliança política lá precisará da chancela do Diretório Estadual, exceto se Betinho continuar sendo o vice-prefeito do Padre Inaldo, o que é difícil.

*** O próprio deputado estadual, Dr.Samuel, não descarta essa possibilidade.

Rodrigo e Emília

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) e a vereadora Emília Corrêa tiveram conversa, ontem, na Assembléia. Foi considerada “muito boa” e teve o objetivo de aliar o discurso da oposição.

*** – A gente sabe que precisa barrar esse sistema podre impregnado em Sergipe e Aracaju, com necessidade de manter esse diálogo sempre, disse Rodrigo, acrescentando que tem sentido a falta de tentativa de unidade da oposição.

*** Rodrigo entende que esse é o momento de tentar buscar possibilidade de enfrentamento para as eleições de 2020 e 2022.

Sobre Alessandro

Na opinião de Rodrigo Valadares, “o senador Alessandro, que poderia encabeçar esse movimento, não tem interesse sequer de fazer oposição mais sólida”.

*** Rodrigo deixou claro que é isso que ele pensa, admitindo que Emilia Correa tenha o pensamento dela, mas não lhe dava direito de externá-lo.

Um bom bate papo

JB silencia – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) ainda não falou sobre o Lula solto. Silencia sobre o assunto e deve falar mais adiante.

Só em 2022 – Jackson Barreto já anunciou que se o ex-presidente Lula estivesse em liberdade ele trocaria de partido e disputaria mandato em 2022.

Sobre Valadares – Valadares Filho (PSB) se mantém como uma liderança de oposição, não descarta ser candidato a prefeito em 2020, mas não será a única opção.

Mais moderada – Vice-governadora Eliane Aquino (PT) comemorou com moderação a saída de Lula da Silva da Penitenciária de Curitiba.

Audiência pública – TSE realizará, de 26 a 28 deste mês, audiências públicas sobre as resoluções das eleições e das finanças e contabilidade dos partidos.

Proibida bebida – Senadores da Comissão de Educação aprovaram projeto que proíbe uso e torna crime a venda de bebidas alcoólicas em estádios.

Sem condições – Belivaldo Chagas, com a queda do recurso que receberia do leilão do pré-sal, não teve condições de pagar o 13º de todos os servidores.

Pouca renovação – A previsão é que a Câmara Municipal de Aracaju terá uma renovação de 30%, no máximo, em razão disputa sem apuração proporcional.

Novo partido – O novo partido de Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, publica manifesto e diz que quer livrar o país de ‘larápios’ e ‘traidores’.