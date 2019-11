SES realiza o I Seminário Integrado das Áreas de Atenção à Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realizou nesta quarta-feira, 13, no auditório da Faculdade Pio X, o I Seminário Integrado das Áreas de Atenção à Saúde, constituído por palestras e oficinas práticas, que terão continuidade na próxima quinta-feira, 14. O objetivo é fortalecer a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e a de Atenção Integral a Saúde do Homem, bem como qualificar o processo de trabalho da Atenção Primária com vistas à promoção da saúde e a prevenção da morbimortalidade precoce por doenças crônicas

Durante o Seminário foram abordados temas relacionados às doenças crônicas, mas com o foco não só no diagnóstico e tratamento, mas principalmente, direcionar a promoção e qualidade da saúde. De acordo com a Referência de Gestão da Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica, Kátia Valença, é necessário manter um cuidado prévio com a saúde e se antecipar em relação às doenças.

“Todos nós, de uma forma ou de outra, terminamos ao longo do tempo, em decorrência de vários fatores, tendo uma pré-disposição a desenvolver uma doença, mas quando cuidamos da nossa saúde, praticamos atividades físicas, somos cuidadosos com a nossa alimentação, controlamos o estresse, nós provemos a qualidade de vida. É bom acrescentarmos mais anos à nossa vida, mas é importante que não tenhamos somente mais tempo de vida, mas mais anos com qualidade”, ressalta Kátia Valença.

Saúde do homem

Durante o mês de novembro, dentre os assuntos abordados, está a saúde do homem, principalmente o câncer de próstata, porém é importante ressaltar a saúde do homem em geral, assim como todos os fatores que elevam o índice de doenças e mortalidades. Segundo o diretor de Atenção Integral a Saúde, da SES, João Lima, que estava representando o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, o seminário será um momento propicio para debater também esse assunto.

“Falamos tanto da questão do câncer de próstata no Novembro Azul, mas existe a importância de discutir um tema diferente: a saúde integral do homem. Com todo respeito aos indicadores do Câncer, nós temos o homem morrendo de violência no trânsito, de suicídio, do infarto agudo do miocárdio, então são outros temas além do câncer que serão também discutidos”, disse, João Lima.

A diretora operacional da Funesa, Daniele de Araújo, destaca a importância do seminário. “Esse seminário é uma prova de integração entre as áreas da saúde. Essa integração gera benefícios para população e os usuários do SUS. Reunir o público para que eles percebam e discutam temas de relevância para população”, destaca, a diretora operacional da Funesa.

A enfermeira do município de São Domingos, Mônica Novaes ressalta a importância da capacitação. “É sempre muito importante capacitar os profissionais, principalmente os profissionais dos municípios, porque lá nós não temos muitas oportunidades e o Estado está sempre preocupado em nos capacitar. Todo conhecimento adquirido é uma oportunidade que ganho, já que lá no município de São Domingos a demanda é muito grande”, destaca a enfermeira.

