TCE FIRMA PARCERIA PARA APRIMORAR FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

13/11/19 - 14:24:24

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) firmou parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) visando aprimorar a fiscalização de obras públicas em Sergipe. A formalização do acordo ocorreu nesta terça-feira,12, em meio ao I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu (PR).

Na ocasião, a conselheira Susana Azevedo representou o presidente do TCE, conselheiro Ulices Andrade, e recebeu do presidente do Ibraop, o auditor de controle externo do TCE do Espírito Santo (TCE-ES), Anderson Uliana Rolim, o documento que valida a parceria.

Conforme Susana Azevedo, a novidade prevê a uniformização de procedimentos de auditoria de obras públicas e serviços de engenharia.

“O acompanhamento das obras públicas é uma das preocupações dos órgãos de controle e esse trabalho deve ser aprimorado, sobretudo quanto aos custos e ritmo dos serviços; com essa parceria, esperamos obter novos avanços sesse sentido”, destacou a conselheira, acrescentando já ter programado evento sobre a matéria no TCE para o início do próximo ano.

O Ibraop é uma sociedade civil de direito privado sem fins econômicos, de âmbito nacional, constituído por profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de nível superior e que exercem atividades relacionadas à auditoria de obras públicas.

Seguidas por diversas Cortes, suas orientações técnicas asseguram ao profissional que as utiliza o respaldo em suas conclusões, uma vez que representa o entendimento técnico de um grupo de auditores de controle externo da área de engenharia e arquitetura dos mais diversos TCs do Brasil.

Fonte e foto assessoria