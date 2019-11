Veja aqui sete coisas que são recicláveis e você não sabia

O Brasil ainda caminha a passos lentos em direção a um reaproveitamento eficaz do lixo. Somos o 4º país do mundo no ranking de produção de lixo plástico, e, desse total, reciclamos somente 1%. Os dados são do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), divulgados em um estudo no primeiro semestre de 2019.

Ainda segundo o levantamento do WWF, cada brasileiro produz 1 kg de lixo plástico por semana, e apenas pouco mais de 145 mil toneladas de lixo plástico são recicladas. Quando a lupa se amplia e vai além do plástico, a coisa toda fica ainda mais complicada. Cada cidadão brasileiro gera, ao todo, 1 kg de lixo por dia, segundo pesquisa realizada pelo Ibope em 2018.

Apesar desses números, o levantamento do Ibope detectou um dado muito positivo: 97% dos entrevistados consideram a reciclagem importante. Porém, a falta de informação é um obstáculo: 66% sabem pouco ou não sabem nada sobre reciclagem.

As empresas do país também se preocupam cada vez mais com os impactos ambientais. Guilherme Gusman, diretor da VG Resíduos, empresa desenvolvedora de um software online especializado em gerenciamento de resíduos sólidos, compra e venda desse material, explica a importância da destinação correta dos resíduos industriais. “Atualmente no mundo apenas 19% dos resíduos são reaproveitados e quando falamos em países em desenvolvimento esse número cai para 4%. Nossa visão é termos um mundo sem resíduos. O que não quer dizer que os processos industriais deixarão de ter perdas, mas sim que toda perda seja reaproveitada”, conclui.

Além do plástico, madeira, papel e vidro, reunimos abaixo 7 itens que muitas pessoas não sabem que são recicláveis e que, se reaproveitados corretamente, reduzem significativamente o impacto do seu descarte no ambiente. Confira!

Óleo de cozinha

Se você joga o óleo de cozinha no ralo da pia, saiba que é preciso parar imediatamente – e não vale descartar nem uma gota dessa forma. Além de poder entupir os canos, o óleo pode trazer sérios problemas para as estações de tratamento, para o ambiente e para o solo. Portanto, reciclar é essencial! O óleo de cozinha é matéria-prima para sabão, detergente, tinta e até biodiesel.

Sofá

Não é incomum vermos cenas de sofás descartados incorretamente boiando em rios ou em enchentes. Para reduzir esse tipo de problema, é possível destinar o móvel para reciclagem. As borrachas – ou percintas – presentes no sofá podem virar manta asfáltica, tubos de água pluvial ou solas de calçados. A espuma pode ser reutilizada em colchonetes ou almofadas. A madeira, quando triturada, se transforma em placas aglomeradas.

Embalagem de salgadinho

As embalagens metálicas de salgadinho são feitas de um material chamado bi-axially oriented polypropylene – ou película de polipropileno biorientada (BOPP), presente também em embalagens de chocolates, biscoitos e outros alimentos. Apesar de ainda algumas cooperativas e catadores não terem acesso à tecnologia de reciclagem deste material, ele já é usado para a produção de displays utilizados no varejo e também em carteiras e bolsas.

Jeans

A fabricação do jeans consome altas quantidades de água desde o início, portanto reciclá-lo é uma forma de reduzir o impacto no meio ambiente. As empresas especializadas já procuram formas de produzir jeans sustentáveis, feitos de garrafas PET ou algodão orgânico. Para reduzir o impacto, é possível doar os antigos jeans para empresas especializadas em transformar o tecido em novas peças de roupa ou mesmo em isolamento térmico para uso em residências.

Chapas de Raio-X

As chapas de raio-x contém acetato e prata, portanto o descarte no lixo comum não deve ser considerado. É preciso levá-los a pontos de coleta. Na reciclagem, as partículas de prata são extraídas e resultam em um material que é utilizado na fabricação de talheres e joias. O plástico pode ir para capas de caderno, fichários e até embalagens para presente.

Entulho de obras

O que fazer com os grandes volumes de detritos resultantes de reformas e obras? Apesar de muito desse material ser descartado em lixo comum, 95% dele pode ser reutilizado, transformando-se em britas, pedrisco e areia para outras obras como pavimentação. A gestão de resíduos adequada para o entulho traz economia como resultado.

Lâmpada fluorescente

A lâmpada fluorescente contém mercúrio, que é uma substância bastante tóxica e que contamina água e solo. Muita gente acha que não é possível reciclar as lâmpadas, que acabam indo parar no lixo comum. O destino certo para elas é o posto de coleta específico, que pode ser facilmente encontrado pela internet. Com a reciclagem, o mercúrio é removido e as outras partes podem ser reutilizadas.

