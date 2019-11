EMÍLIA: A QUEM INTERESSA ESSA POLARIZAÇÃO ENTRE BOLSONARO E LULA

14/11/19 - 05:36:30

Os discursos feitos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poucos dias fora da prisão, reacendeu o acirramento da política no país e do papel que o petista deve ocupar na oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi pauta da vereadora Emília Corrêa (Patriota), no Legislativo Municipal, que considera a questão perigosa para o país.

“A quem interessa essa polarização de Bolsonaro x Lula? Só não é ao povo. A gente sabe, inclusive, que isso é algo perigoso para o país e para os brasileiros”, pontuou a vereadora.

Na oportunidade, Emília Corrêa ainda criticou as mudanças casuísticas e repentinas das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). “Isso é um desserviço, uma coisa vergonhosa para nós, brasileiros, que dependemos das decisões desse colegiado. Essa insegurança política e jurídica não interessa à população”, declarou.

INJUSTIÇA

Indignada, Emília Corrêa lembrou ainda que poucos dias após voltar atrás sobre a prisão em segunda instância, o mesmo STF manteve preso réu acusado de furtar rádio no valor de 70 reais.

Por Andrea Lima

Foto Gilton Rosas