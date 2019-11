BLOGUEIRO E PALHAÇO SONECA VÂO PARA DELEGACIA APÓS SUPOSTAS AMEAÇAS

14/11/19 - 15:20:24

O blogueiro Lenilson Melo, o Gordinho do Povo, como ficou conhecido nas redes sociais e o vereador de Aracaju, Palhaço Soneca estiveram no final da manhã desta quinta-feira (14) na 2ª delegacia metropolitana da capital, para resolver sobre uma suposta ameaça que o blogueiro teria recebido.

Os dois foram convocados a prestar esclarecimentos sobre os registros de dois boletins de ocorrência.

O impasse teve inicio quando Gordinho do Povo disse em entrevista que havia recebido a informação de alguém próximo do vereador Soneca, para que ele (Gordinho) tivesse cuidado com o que falava.

Por conta disso, o vereador Palhaço Soneca, se sentindo ofendido e também ameaçado, prestou um Boletim de Ocorrência na 2ª Delegacia Metropolitana, em Aracaju e, nesta quinta, os dois foram ouvidos pelo delegado.

Para o delegado, o vereador negou as acusações e disse que foi ofendido, pedindo para que seja identificado quem teria feito a denuncia sobre a suposta ameaça. Em seguida, o Blogueiro ficou de apresentar a pessoa e uma nova audiência com o delegado vai acontecer na próxima terça-feira (19).