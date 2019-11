CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO ESBANJA DIÁRIAS E PASSAGENS

14/11/19 - 13:49:36

De janeiro até outubro passado, a Câmara Municipal de Socorro, na Grande Aracaju, já gastou quase R$ 150 mil em passagens e diárias pagas aos vereadores. Basicamente eles viajaram 67 vezes para Maceió, Salvador, Recife, e Brasília. Também teve uma incursão a Caruaru (PE) e três para João Pessoa (PB). Os dados estão no Portal da Transparência do Legislativo socorrense, que não informa os motivos das viagens bancadas pelos contribuintes.

A viagem mais cara é para Brasília e Salvador: R$ 4 mil. Para Recife, Maceió e João Pessoa o valor também é único: R$ 3 mil. Já a esticada de um vereador socorrense para Caruaru custou R$ 2 mil à Câmara. As capitais baiana e alagoana foram as mais visitadas pelos parlamentares, que estiveram 17 vezes em cada uma destas cidades. Para Brasília foram 10 viagens e outras 10 para Recife.

Tomando como base o biênio 2017/2018, a Câmara de Socorro até que gastou menos neste ano. Conforme pesquisa feita no Portal da Transparência pelo Movimento MOVA-SE, naqueles dois anos os 21 vereadores socorrenses gastaram R$ 591 mil em diárias e outros R$ 133 mil com inscrições em Congressos. Uma diária para fora de Sergipe rende R$ 1 mil ao vereador. A justificativa para estas despesas está na ponta da língua dos parlamentares: “adquirir conhecimento para o exercício do mandato”.

O site Destaquenotícias tentou falar por telefone com a presidente da Câmara de Socorro, vereadora Maria das Taiçoca (PSD), mas ela não atendeu nem retornou as três ligações.

Fonte destaquenoticias – https://www.destaquenoticias.com.br/camara-de-socorro-gasta-r-150-mil-em-diarias-e-passagens/