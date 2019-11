CPTRAN REALIZARÁ OPERAÇÃO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 2019 NA CAPITAL

14/11/19 - 05:42:33

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realizará a partir desta quinta-feira, 14, até a meia noite do domingo, 17, a Operação Proclamação da República 2019 nos corredores de trânsito da capital.

O objetivo é aumentar a fiscalização para tentar inibir o comportamento inadequado dos condutores de veículos que venham a transitar em nossa capital sem respeito à legalidade e devida prudência.

Serão 30 policiais militares distribuídos em oito viaturas durante o período de atuação nas vias de Aracaju, bem como em eventos importantes como Festival de Artes de São Cristóvão.

“Os corredores de trânsito da capital estarão repletos de veículos para os eventos da Grande Aracaju e recepção de turistas que venham com seus veículos à nossa cidade, o que nos deixa em alerta para possíveis acidentes que venham acontecer durante este feriado prolongado. Por isso, o policiamento de trânsito em Aracaju será reforçado”, afirma o comandante da CPTran, capitão Silveira.

No ano passado, neste mesmo período, 12 acidentes foram registrados com seis vítimas lesionadas e uma vítima fatal. A intenção da unidade é diminuir esses índices através da presença dos policiais nas ruas.

Este ano, 412 pessoas já foram flagradas pela Lei Seca durante as operações. O consumo de álcool associado à direção também é uma preocupação, e será uma das prioridades das ações ligadas à fiscalização na operação.

As equipes atuarão 24 horas por dia, durante todo o período do feriado, podendo ser solicitadas por meio do contato 190 para ocorrências e acidentes de trânsito que por ventura tenham vítimas. Se o acidente tiver apenas danos materiais, basta ligar para o número 118, que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju dará andamento aos procedimentos legais.

Fonte e fotos: PMSE