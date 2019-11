Delegação Sergipana embarca rumo a Blumenau para os Jogos Escolares

14/11/19 - 17:27:50

A primeira parte da delegação sergipana que participará dos Jogos da Juventude em Blumenau (SC) embarcou nesta quarta-feira, 13, com destino à cidade catarinense. Por uma questão de logística, o embarque foi programado para três grupos. A competição acontece entre os dias 15 e 30 de novembro e reúne alunos atletas com idades entre 12 e 17 anos.

O Estado de Sergipe se fará presente na competição, com uma grande delegação. Ao todo, são 160 integrantes, 133 dos quais são alunos atletas, os demais são oficiais, técnicos e dirigentes.

A logística proposta para o deslocamento até Blumenau parcelou o embarque em três blocos. O primeiro bloco, em que constam as modalidades de Wrestling (Luta Olímpica) e Judô, partiu na manhã desta quarta-feira, 13. A chegada a Blumenau está prevista para as 11h desta sexta (15). Presentes ao embarque, além do corpo técnico da Superintendência Especial de Esporte (Supee), estavam os pais e responsáveis pelos alunos, que foram se despedir de seus filhos e desejar uma boa viagem e uma boa competição.

O professor de Judô, Euder Lima, mostrou confiança nos seus atletas, que irão competir em Blumenau. “Minha expectativa é grande, pois a nossa equipe é muito forte e bem qualificada. São seis medalhistas no Campeonato Brasileiro, medalhistas em campeonatos sul-americanos, que estão indo nessa delegação. Estamos com a esperança de trazer grandes resultados para o Estado de Sergipe”, afirmou Euder Lima.

A atleta Ana Clara, representante da Luta Olímpica na categoria B médio, busca trazer medalhas para Sergipe. Antes de competir nos Jogos, Ana foi campeã no Estadual e nos Jogos da Primavera. Além de representar o CT Luciano Vieira, a atleta também faz parte do projeto social da Polícia Militar.

O bloco 1 fará parte do período de competições entre os dias 15 e 20 de novembro. Dentro do calendário dos Jogos, dois blocos ainda seguem para Blumenau. O bloco 2, que viajará no dia 19, engloba as modalidades de Atletismo, Badminton, Futsal e Voleibol. O bloco 3, partindo no dia 24, terá presentes atletas do Ciclismo, Natação, Ginástica Rítmica, Xadrez, Tênis de Mesa e Vôlei de Praia.

Antes de os atletas partirem na manhã desta quarta-feira, o professor Wendel Oliveira, um dos chefes da delegação, falou aos jovens atletas. Durante a conversa com toda a equipe, Wendel afirmou o sentimento de estar formando uma grande família, que parte para novas conquistas. “Apesar de ser uma competição, queremos que vocês se divirtam e aproveitem cada momento desse evento, que é bem realizado pelo COB. Sei que daqui poderão sair grandes atletas olímpicos”, informou Wendel.

Assessoria de Comunicação da SEDUC