EM NOTA, CONCEIÇÃO MENDONÇA DIZ QUE DEIXA A SUPERINTENDÊNCIA DO SAMU

14/11/19 - 14:17:37

A enfermeira Conceição Mendonça que estava à frente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) emitiu uma nota nesta sexta-feira (14) informando o seu afastamento.

Na nota, Conceição diz que “se hoje eu pudesse montar um grande serviço, com certeza seria vocês minha equipe”.

A assessoria da SES confirmou o desligamento de Conceição, mas não explicou os motivos.

Veja a nota na íntegra

Comunico a todos vcs que a partir desta data (14/11/2019) me afasto da Superintendência do SAMU 192 Sergipe.

Nesses quase 11 meses tive o imenso prazer de conviver com cada um de vocês e pude sentir de perto o compromisso, eficiência, competência, respeito e amor com nosso serviço.

Se hoje eu pudesse montar um grande serviço, com certeza seria vocês minha equipe.

Estão havendo algumas mudanças e não aceito que seja fragmentado nosso serviço, ficando a Central de Regulação de Urgência (CRU) separado do SAMU 192 Sergipe. Não vejo prosperar corpo sem coração.

Meu pedido é que cuidem do nosso serviço, ele precisa ser lapidado a cada dia, independente de quem esteja na frente lembre que a inteligência do serviço está na central de regulação e na brilhante atuação de cada um de vocês meus amigos. O SAMU é nosso é de nossa população. Lamentavelmente estão querendo ser dono de um serviço que é do nosso povo.

Meu agradecimento a cada um de vocês que me aturaram nesse período.

Continuem nessa mesma integridade, transparência com respeito e amor ao serviço público.

Estarei presente em orações pra todos vocês que fazem o SAMU 192 Sergipe.