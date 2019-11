“Encenação da Paixão de Cristo” é Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe

14/11/19 - 05:18:00

Por Paulo Renan – Rede Alese

Na sessão de votação de projetos na manhã desta quarta-feira, 13, na Sala de Comissões da Alese, foi aprovado o (PL) do deputado estadual Talysson de Valmir (PL). O projeto de lei visa declarar a “Encenação da Paixão de Cristo”, realizada no povoado Mangabeira, município de Itabaiana, Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe e a incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Patrimônio Cultural é toda expressão e tradição de um povo, seja ela material ou imaterial, que pelo seu próprio valor deve ser considerado de interesse relevante para a permanência e preservação de sua ancestralidade para a próximas gerações.

Para o deputado Talysson de Valmir, os bens materiais precisam ser valorizados. “Os bens materiais são aqueles que existem no mundo real, a exemplo de castelos, igrejas, praças e etc. Já o patrimônio imaterial, no qual se enquadra a “Encenação da Paixão de Cristo”, é representado pelos saberes, modos de fazer, formas de expressão, celebrações e músicas, merecem nossa atenção e valorização”.

Talysson agradeceu aos colegas deputados a aprovação do projeto por unanimidade em plenário. “Esta Casa Legislativa e o município de Itabaiana estão de parabéns. Irei valorizar cada vez mais nossas culturas e tradições”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões